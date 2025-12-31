Princ, ki to ni več, skrivnostna smrt in (ne)zaključeni spori

Začenjamo pri nas, kjer je v prvi polovici leta močno odmeval spor med duom Maraaya in pevko Niko Zorjan - dolgoletnimi poslovnimi partnerji. Ta je vrhunec doživel konec maja, ko so s platform za pretočno predvajanje glasbe in z YouTuba izginile Nikine pesmi. Sprva zaseben spor je kmalu po izbrisu skladb postal javen. Marjetka in Raay sta ob povpraševanju medijev pojasnila, da pesmi ne želita "povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot". Zorjan je ob tem dodala, da so bile pesmi odstranjene brez njenega soglasja. Spor so kasneje, tudi s pomočjo odvetnikov, rešili sporazumno. "Oboji smo zadovoljni, da je prišlo do sporazumne rešitve zadeve," je ob tem povedal Raay.

Nadaljevanje spora med Zlatkom in Challetom Salletom

Spor, začet v lanskem letu, sta letos nadaljevala tudi raperja Zlatan Ćordić - Zlatko in Challe Salle. Potem ko sta v začetku lanskega poletja objavila več tako imenovanih diss trackov, v katerih sta javno obračunavala eden z drugim, je Zlatko na Facebooku maja s svojimi sledilci delil tožbo, iz katere je bilo razvidno, da je Challe Salle od njega zahteval dobrih 40.000 evrov. "Z umetniškim delom sem Challeta postavil na realna tla. Nič hujšega, dva komada - Klepc laže in Klepc krade. Samo odziv na njegova javna poniževanja in blatenje mojega imena. On je začel, jaz sem le odgovoril. In čeprav si je narod želel trilogije, sem ostal pri dveh, ker sem človek miru, ne prepira," je tožbo tedaj komentiral Zlatko. Kljub temu je na tožbo za tem odgovoril z novo skladbo.

Poleg tega še naprej poteka preverjanje resničnosti obtožb o domnevnem nadlegovanju mladoletnic s strani Challeta Salleta.

Polet v vesolje, zapisan v zgodovino

Na tujem je prvo polovico leta sicer brez dvoma zaznamovala pevka Katy Perry, ki je s prvo izključno žensko zasedbo po več desetletjih poletela v vesolje. Njihov polet je naletel na močno neodobravanje javnosti, ki se ni strinjala z izvajanjem vesoljskega turizma. A ne le polet v vesolje, pevka je leto zaznamovala tudi z mnogimi drugimi potezami. Še vedno je bilo namreč čutiti vplive njenega zadnjega albuma 143, ki je izšel septembra lani. Album, ki bi moral biti njena velika vrnitev na glasbeno sceno, javnost po fiasku z nosilno skladbo Woman's world in sodelovanju s producentom Dr. Lukom, obtoženim spolnega nadlegovanja pevke Keshe, ni najbolje sprejela.

Kasneje v letošnjem letu pa je Perry pozornost pritegnila še z razhodom z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim sta bila v zvezi slabo desetletje. Le nekaj mesecev po javnem razhodu je zvezdnica že potrdila novo zvezo z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Katy Perry in Justin Trudeau FOTO: Katy Perry

Diddy odšel za zapahe

Po letih obtožb se je letos začelo sojenje proti glasbenemu mogulu Seanu Combsu Diddyju. Kot je sodnik odločil ob koncu sojenja, bo moral Combs za rešetkami preživeti štiri leta in dva meseca, čeprav so tožilci zahtevali 11-letno zaporno kazen. Za rešetkami bo do 8. maja 2028, saj so upoštevali, da je za zapahi že od septembra 2024. Combsa so spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.

Zvezdnikova ekipa se je na obsodbo že pritožila. Poleti so med drugim potrdili tudi, da so se s prošnjo obrnili na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po obsodbi je Trump potrdil, da je Diddy zaprosil za pomilostitev, a nakazal, da o tem ne razmišlja.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Sean Diddy Combs Profimedia

Sean Diddy Combs Profimedia

Sean Diddy Combs X





Čeprav je bilo sojenje zaprto, je pritegnilo ogromno pozornosti javnosti. Svet je namreč spremljal, kakšna bo razsodba in kako se bo porota odločila.

Sneguljčica - velika pričakovanja, trd pristanek

Za enega večjih škandalov leta je poskrbel težko pričakovani film Sneguljčica - adaptacija pravljice bratov Grimm. Disney se je po več adaptacijah zgodb o princesah odločil za novo upodobitev ene svojih najbolj znanih princes. Pričakovanja so bila velika, padec pa zato še toliko večji. Novi film je že pred izidom razburjal, debaklu pa smo bili priče tudi po premieri. Na portalu IMDb, kjer javnost ocenjuje filme, je izdelek ocenjen z eno najnižjih ocen v zgodovini portala - ima namreč le 2,2 od 10 točk.

Vrh drame je nedvomno predstavljal spor med glavnima zvezdnicama Rachel Zegler in Gal Gadot. V dramo sta zvezdnici vpletli stališča o vojni v Gazi. Zegler je namreč velika podpornica Palestine, Gadot pa kot Izraelka podpira domovino. Zaradi fiaska se je Disney odpovedal velikim premieram, zvezdnic pa na promocijskih dogodkih ni bilo. Konservativni kritiki in del javnosti so bili ob tem kritični do izbire Zegler za lik Sneguljčice. Trdili so namreč, da lika ne bi smela odigrati nebelopolta igralka. Zaradi težav s Sneguljčico so pri Disneyju zaustavili priprave na snemanje naslednjega v seriji filmov o princesah - Zlatolasko.

Skrivnostna smrt Gena Hackmana in njegove žene

Med večje škandale letošnjega leta nedvomno spada smrt Gena Hackmana. Hollywoodskega zvezdnika so konec februarja skupaj z njegovo partnerko Betsy Arakawa in enim od njunih psov namreč našli mrtve na njunem domovanju v Santa Feju. Skrivnostna smrt para in psa je več tednov burila duhove.

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Profimedia

Končna obdukcija žene je potrdila, da je umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma, ki ga prenašajo glodalci. V poročilu je še navedeno, da je imela v času smrti težka in preobremenjena pljuča, kar nakazuje, da je bolezen, ki jo prenašajo glodavci, precej napredovala. Hackman je umrl zaradi bolezni koronarnih arterij, h kateri je prispevala Alzheimerjeva bolezen.

Dokončen padec Andrewa, ki ni več princ

Nobena novost ni, da najljubši sin pokojne britanske kraljice Elizabete II. že leta skrbi za škandale na kraljevem dvoru. A leto 2025 je bilo zanj prelomno. Po posvetovanju s kraljem Karlom III. se je moral princ Andrew namreč odpovedati kraljevim nazivom, ki jih je prejel po rojstvu, le nekaj dni zatem pa mu je kralj odvzel še naziv princa, ki ga je prejel ob rojstvu. Ob tem se je moral preseliti iz svoje rezidence.