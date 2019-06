William gostil Slovenca in njegovo ženo: Končno sem spoznala pravega princa

Britanska organizacija Child Bereavement, katere pokrovitelj je princ William, je v Kensingtonski palači pripravila dobrodelni gala večer. Na slovesnost sta bila povabljena tudi slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in njegova žena Janette, ki sta se s princem Williamom tudi osebno srečala.

Organizacija Child Bereavement letos praznuje 25. obletnico delovanja in pomaga družinam, ki se soočajo z izgubo družinskega člana – otrokom, ki so izgubili starše ali staršem, ki so izgubili svoje otroke. Pokojna princesa Diana je bila podpornica omenjene organizacije, katere pokrovitelj je od leta 2009 tudi njen najstarejši sin princ William. ''Vsak, ki je že izgubil ljubljeno osebo, dobro ve, da nikoli ne prenehaš žalovati za tistimi, ki si jih imel rad ali ljubil, in kako pomembno je najti način, kako živeti s to izgubo,'' je dejal William, ki je pri petnajstih letih v prometni nesreči izgubil svojo mamo.

Princ William FOTO: Profimedia

36-letni William je na svojem domu v Kensingtonski palači gostil eminentne povabljence, med katerimi je bil tudi plesni par, zakoncaAljaž Škorjanec in Janette Manrara, ki sta si pred tedni privoščila počitnice v Sloveniji. Zmagovalec britanskega plesnega šova Strictly come DancingAljaž, ki se te dni intenzivno pripravlja na svojo plesno turnejo Here Come The Boys, nam je v telefonskem pogovoru zaupal nekaj utrinkov s slavnostne večerje, ki je potekala v ogromnem šotoru na vrtu palače.

Aljaž Škorjanec in Janette Manrara sta se udeležila gala večerje, ki je potekala na domu princa Williama. FOTO: Profimedia

''Z ženo sva bila povabljena na slavnostno večerjo, kjer so zbirali denar za organizacijo Child Bereavement. Tekom večera so potekale različne dražbe, z zbranimi sredstvi pa bodo pomagalidružinam, ki se soočajo z izgubo družinskega člana. Z ženo sva ta večer tudi zaplesala na pesem Somewhere iz Broadwayskega muzikala West Side Story. Izbrala sva si ples American Smooth,'' je za 24ur. com povedal Aljaž, ki je princa Williama in njegovo ženo Kate, ki se tokratnega dogodka ni udeležila, prvič spoznal že lani novembra. Prav posebna čast je tokrat doletela njegovo ženo Janette, ki je princa spoznala prvič. Aljaž nam je zaupal, da so bile njene besede po srečanju z Williamom: ''Končno sem spoznala pravega princa (spontan smeh).'' No, čeprav je sama svojega že našla in ga tudi omožila.

Janette je malo v šali malo zares dejala: ''Končno sem spoznala pravega princa.'' FOTO: Profimedia

''Princ William je zelo preprost in je resnično dober zgled kraljeve družine,'' nam vtise s srečanja še pove 29-letni profesionalni plesalec, ki si je pred tedni v studiu POP TV-ja ogledal polfinalni večer plesnega šova Zvezde plešejo. Za konec pa je še dodal, da se je princ William spomnil, da sta se že srečala in da tudi sam spremlja plesni šov Strictly come Dancing, ki je v Britaniji izredno priljubljen. Več utrinkov z gala večerje v priloženi fotogaleriji: