Princ William med finalom ženskega EP v nogometu kramljal s Čeferinom

Športni navdušenec princ William se je s hčerko, princeso Charlotte , udeležil finala ženskega evropskega prvenstva v nogometu. Na stadionu St. Jakob Park, kjer so se Angležinje spopadle s Špankami, je član kraljeve družine pokramljal tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom .

Princ William in Aleksander Čeferin

Nogometna ljubitelja sta se na nogometnih tekmah srečala že večkrat, tokratno srečanje pa bo verjetno princu ostalo še v toliko lepšem spominu, saj so Angležinje slavile že drugič zapored. V finalu 14. evropskega prvenstva v Baslu so po izvajanju 11-metrovk premagale Španke, kar je močno razveselilo 43-letnika. Za njihov uspeh se jim je po zmagi iskreno zahvalil in jim na zelenici namenil nekaj spodbudnih besed.