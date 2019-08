'Priznam, da me je bilo strah, kako bo vse potekalo na meji'

Znova smo govorili s Timom Koresom , radijcem, glasbenikom in nekdanjim tekmovalcem druge sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Kot smo že pisali, je na dopustu v Ohridu blizu svojega bivališča našel zapuščeno psičko in njenih osem mladičkov in se odločil, da jim bo našel nov dom . Tako je za družinico zdravstveno poskrbel, pridobil papirje in jih zdaj tudi pripeljal v Slovenijo.

"Pot je bila precej naporna, stresna, ampak kljub temu je tisti generalni občutek, da bodo rešeni, prevesil vse skupaj v dobro energijo. Glede na to, da smo bili na poti skoraj od treh popoldne pa vse do devetih zjutraj, so se kužki dobro držali. Mamica je bila seveda pričakovano prestrašena, mladički pa kot mladički 'žleht' in razposajeni (smeh), potem pa spanje eden preko drugega. Priznam, da me je bilo malo strah, kako bo vse potekalo na meji, ampak na srečo ni bilo težav – konec koncev smo se res potrudili, da imajo psi vse dokumente, ki jih potrebujejo, da jih legalno odpeljem iz Makedonije," nam navdušeno pove.

A pot vseeno ni bila brez stresa: "Na srbsko-hrvaški meji mi je malo zastal dih, čeprav sem vedel, da imam vse dokumente oziroma papirje, vse je bilo legalno, ampak ko sem videl, da cariniki ustavljajo in pregledajo vsak avto, mi kljub temu ni bilo lahko. Ko je na vrsto prišel moj avto, je carinik pogledal skozi okno, kjer je videl boks s psi, a vprašal je le, ali sem kaj pil ali kadil, in me spustil naprej. Me je pa zelo presenetila policistka na slovenski meji, ko je vprašala, ali so to psi iz Makedonije. Takrat mi je zastal dih ... Evo, težave! Nato pa je izjavila: 'Vsaka čast, Kori, hvala ti za to dejanje.' Nato sva se še nekaj minut pogovarjala."

Mamica z mladički zdaj išče dober dom

Kori je tako v Slovenijo pripeljal pasjo mamico z osmimi mladički, že v Makedoniji pa je iskal vsaj začasni dom in ga že našel: "Lahko samo povem, da so ljudje, ki so jih vzeli k sebi, res dobri ljudje, ki so zanje pripravili zelo lep prostor, v takem bi še jaz živel (smeh). Zdaj pa seveda zanje iščem stalni dom, kjer bodo živeli življenje, ki si ga zaslužijo. Nekaj prijaznih ljudi mi je že pisalo, sem že v stiku z njimi, iščem pa še naprej. Sam jih žal ne morem imeti, ker pričakujem dva rešena hrta iz Irske, ki ju bom posvojil."

In kako se počuti ob tako lepem dejanju: "Počutim se nerealno. Marsikomu se to ne zdi nič takega, marsikdo išče v tej zgodbi samo nekaj negativnega in način, kako sovražiti. Je pa na moje veliko in pozitivno presenečenje toliko dobrih ljudi pri nas, da sem bil res, res v šoku nad dobrim odzivom ljudi, vas, medijev ... Še zdaj ne morem verjeti, kako se je vse to dobro izteklo. Zame je bilo to prvič, da sem rešil devet življenj, da ne govorim o vseh postopkih, ki spadajo zraven. Na srečo imam to možnost v življenju, da lahko izkoristim svojo prepoznavnost tudi kdaj za kaj dobrega in s tem potencialno vzpodbudim še koga, da kdaj stori enako," še doda za konec.