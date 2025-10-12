Skupina Prljavo kazalište v Ljubljani pripravila skoraj triurno poslastico

Koncert legendarne skupine Prljavo kazalište, ki je trajal skoraj tri ure, je minuli vikend potrdil, da imajo Hrvatje pri nas še vedno ogromno oboževalcev.

To ni bil zgolj glasbeni dogodek, temveč prava eksplozija nostalgije za mnoge prisotne. Občinstvo si je delilo mnenje, da glasba skupine budi globoke spomine na mladost. Eden od obiskovalcev je poudaril: "To je tak nostalgičen bend."

Skupina že desetletja s svojo glasbo nagovarja srca, za mnoge pa predstavlja celo emocionalno zatočišče, kot je dejal eden od zvestih oboževalcev: "Če komu dušo zlijem, je to Prljavo kazalište." Oboževalci so poudarili, da so glasbo skupine vzljubili v mladih letih in so ob njej skupaj žurali in se zabavali.

In medtem ko njihova glasba prebudi valove nostalgije pri občinstvu, člani rock zasedbe presenečajo, saj sami niso pretirano sentimentalni. "Mi smo iz generacije, ko govorimo o nostalgiji, ki je hodila po kavbojke. Mi smo gledali svetovno nogometno prvenstvo in nismo vedeli, da Pele ni temnopolt, ker smo imeli črno-bele televizorje. Zato nam je vse, povezano s tehnologijo, fascinantno in se radi igramo s tem," nam je zaupal član skupine Jesenko Houra.

Band je na neprekinjeni turneji že več kot tri leta in, kot pravijo, se jim zaenkrat še ne mudi domov. "Za nas je to še vedno enaka strast in ljubezen. Krasno je in naj traja," je dejal član zasedbe Mladen Bodalec.