Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Skupina Prljavo kazalište v Ljubljani pripravila skoraj triurno poslastico

Ljubljana, 12. 10. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Mi plešemo, Moji majci in številne druge uspešnice skupine Prljavo kazalište so v petek odmevale v prestolnici. Na največjem koncertu legendarnih Prljavcev pri nas, ki je trajal skoraj tri ure, je ekipa po pričakovanjih navdušila Stožice.

Koncert legendarne skupine Prljavo kazalište, ki je trajal skoraj tri ure, je minuli vikend potrdil, da imajo Hrvatje pri nas še vedno ogromno oboževalcev. 

To ni bil zgolj glasbeni dogodek, temveč prava eksplozija nostalgije za mnoge prisotne. Občinstvo si je delilo mnenje, da glasba skupine budi globoke spomine na mladost. Eden od obiskovalcev je poudaril: "To je tak nostalgičen bend." 

Skupina že desetletja s svojo glasbo nagovarja srca, za mnoge pa predstavlja celo emocionalno zatočišče, kot je dejal eden od zvestih oboževalcev: "Če komu dušo zlijem, je to Prljavo kazalište." Oboževalci so poudarili, da so glasbo skupine vzljubili v mladih letih in so ob njej skupaj žurali in se zabavali.

In medtem ko njihova glasba prebudi valove nostalgije pri občinstvu, člani rock zasedbe presenečajo, saj sami niso pretirano sentimentalni. "Mi smo iz generacije, ko govorimo o nostalgiji, ki je hodila po kavbojke. Mi smo gledali svetovno nogometno prvenstvo in nismo vedeli, da Pele ni temnopolt, ker smo imeli črno-bele televizorje. Zato nam je vse, povezano s tehnologijo, fascinantno in se radi igramo s tem," nam je zaupal član skupine Jesenko Houra.

Band je na neprekinjeni turneji že več kot tri leta in, kot pravijo, se jim zaenkrat še ne mudi domov. "Za nas je to še vedno enaka strast in ljubezen. Krasno je in naj traja," je dejal član zasedbe Mladen Bodalec.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Prljavo kazalište Stožice koncert Ljubljana glasba
Naslednji članek

Kdo je Plestenjakova novopečena žena Tadeja Majerič?

Naslednji članek

Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu

SORODNI ČLANKI

Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej

Konec za zasedbo Prljavo kazalište: tožbe in prepiri članov

Zasedba Prljavo kazalište je izgubila basista

V Brežicah je dogajalo

Prljavo kazalište

VESELI DECEMBER V ČRNOMLJU: Prljavo kazalište, glasbeni zasedbi El Kachon in Fešta band

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286