Promenada, dogodek, na katerega se je čakalo: Zabaven večer, nadoknaditi moramo veliko stvari

Na POP-ovi zabavi leta so se med obiskovalci spretno vrtela priljubljena imena, ki nas že pozdravljajo s televizijskih ekranov, med množico pa so se pomešali tudi obrazi, katerih čas v pestri televizijski jeseni šele prihaja. V uvod druženja je povabljence pospremil voditelj Sašo Stare, glasbeni ritem pa je na plesišče pritegnil vse, ki so zabavo leta po krajšem premoru težko pričakovali.

Dobro razpoloženega smo ujeli Luko Jezerška, člana sodniške trojice kuharskega šova MasterChef Slovenija. Priznal je, da se ima na dogodku lepo, saj je samo nekaj metrov stran studio priljubljene oddaje, ki jo bo znova soustvarjal že kmalu. Sanjski moški Blaž Kričej Režek je dejal, da se je na Promenadi znašel prvič, navdušen pa je bil tudi nad utrinki iz šova, ki so se predvajali v ozadju. Nejc Šmit, voditelj težko pričakovane oddaje, v kateri bo Blaž svoj čas namenjal dekletom, ki se bodo borile za njegovo srce, je simpatično pojasnil, da njegov večer mineva v spoznavanju novih ljudi.

Natalija Bratkovič se je samo zaradi druženja in zabave s Kmetije podala v urbano okolje in poudarila, da se počuti fantastično: "Čudovito je priti spet sem, pozdraviti ljudi, ki jih res dolgo nisem videla." Dodala je, da se je dogodka udeležila z ekipo ustvarjalcev priljubljenega šova ter da jo že naslednji dan čakajo obveznosti, na koncu pa dodala, da gledalce v nadaljevanju sezone čaka "Kmetija brez milosti" in pripomnila: "Pričakujte nepričakovano."

Jernej Kuntner, igralec serije Za Hribom, je povedal, da se je povabilu z veseljem odzval: "Odklop mora biti po vsakem zahtevnem snemanju," ter izrazil pričakovanja glede večera: "Obetam si, da bom dobro plesal, da se bom dobro imel," ter ponudil tudi nekaj zase značilnega humorja. Na zabavi smo ujeli tudi Vida Valiča, ki je za nekaj uric ob strani pustil očetovske obveznosti in se podružil z znanci in prijatelji: "Ful je luštno priti na Promenado in videti iskrene ljudi. To je nekaj najlepšega, se malo pomešat z njimi in se pogovorit."

Dogodka se je udeležila tudi Katarina Čas, ki je prišla z ekipo serije Ja, Chef! Ob tem je povedala: "Tukaj se počutim zelo domače, ker je blizu naš studio," ter dodala, da jo veseli druženje z ljudmi, ki jih že nekaj let ni videla. Tara Zupančič, voditeljica oddaje Kuhinja na kolesih, se je vrnila iz Prekmurja, po katerem se je potikala v novi sezoni, in priznala, da je znana po tem, da gre zmeraj zadnja domov, Promenada pa je odlična priložnost, da zabavo do jutranjih ur tudi dodobra izkoristi.

Dinamično dogajanje pa sta s svojo energijo dodatno popestrila Matjaž Javšnik in Tanja Postružnik Koren, voditelja oddaje Zelena dežela. Igralec je z veseljem ugotavljal, da je za želodčke dobro poskrbljeno, čakal je le še na primerne ritme, da se zabava do konca razvije, Tanjo pa je razveseljevalo dejstvo, da je nocoj šofer kar njen kolega, s katerim soustvarjata oddajo.

Zabava se je brez dvoma dobro razvila, utrinke pa si oglejte v galeriji: