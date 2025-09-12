Svetli način
Domača scena

Promenada glamurja, ponosa in hvaležnosti ob 30 let POP TV

Ljubljana, 12. 09. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
POP TV , E.K.
Komentarji
2

V Križankah je potekala glamurozna POP Promenada, posvečena 30-letnici POP TV. Dogodek je združil poslovne in medijske obraze iz vse Evrope, obeležujoč tri desetletja osveščanja, zabave in ustvarjanja trendov najbolj priljubljenega slovenskega programa.

Včeraj se je v Križankah odvila zabava letošnjega leta. Na težko pričakovani POP Promenadi so se družili in plesali znani poslovni in medijski obrazi iz vse Evrope. Letošnja zabava je bila posvečena praznovanju rojstnega dne POP TV, najbolj priljubljenega programa pri nas, ki že 30 let vsak dan osvešča, razveseljuje, širi obzorja, zabava. Ustvarja trende in ustvarja zvezde. Premika meje in že 30 let ustvarja navdušenje.

Z njimi že 30 let dneve preživljajo zvesti gledalci. Stiskajo pesti za svoje junake. Navijajo za talente in plesalce. Športnike. Spremljajo novice in priljubljene voditelje. Jim zaupajo. Jih imajo radi. Okrog njih se vrti vsakdan in svet se vrti okrog njih.

Ogromno dobrega okusa in drznosti so včeraj pokazali udeleženci glamurozne prireditve, ki je v barvah POP TV osvetlila Križanke.

Simfonični orkester Cantabile pod taktirko dirigenta Marjana Grdadolnika je v sodelovanju s Siddharto poskrbel za vrhunec večera. Občinstvo je doživelo nepozaben mashup znamenite skladbe O Fortuna iz opere Carmina Burana in Siddhartine kultne skladbe Pot v X, ki je napolnila Križanke z izjemno energijo.

Zbrane je pozdravila Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS, ki je poudarila: "Danes POP TV ni le televizija. Je sodobna medijska znamka, ki jo sooblikujejo tudi VOYO in digitalne platforme. Že 30 let smo del življenja ljudi – in to se odraža v vsem, kar ustvarjamo: od prihajajočih serij, kot je Nemirna kri, do novih zabavnih formatov, kot je kviz Na lovu, ter v športu – od Lige prvakov do MotoGP in kmalu tudi Formule 1."

Na odru se ji je pridružil Aleš Muhič, sodirektor PRO PLUS in direktor trženja: "Ponosno lahko rečem, da je za nami 30 let strasti: v svet smo poslali 23 različnih zabavnih oddaj in resničnostnih šovov, postavili nove mejnike domače produkcije in ustvarili 13 uspešnih domačih serij, 10 kuharskih oddaj, filmskih premier in športnih prenosov. Spomnimo se samo rekordne gledanosti slovenskih televizij, ko smo prenašali finale evropskega prvenstva v košarki leta 2017. Seveda pa brez zvestobe poslovnih partnerjev, ki ostajajo z nami zaradi zaupanja in vrhunskih rezultatov, vse to ne bi bilo mogoče."

Veseli smo, da ste že 30 let z nami. Da skupaj ustvarjamo navdušenje.

POP Promenada POP 30 zabava POP TV PRO PLUS
Naslednji članek

Utrinki z zlate preproge: v čem so blesteli znani Slovenci?

Slash
12. 09. 2025 11.58
+1
Sejem ničevosti, nič drugega.
Bolfenk2
12. 09. 2025 11.56
+3
Levičarski medij zaradi katerega vsi plačujemo dražji internet če tudi sploh ne gledamo njihovih oddaj.
