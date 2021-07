Prismojeni profesorji bluesa pričarali romantično vzdušje

Na Obali, natančneje v Kopru, poteka glasbeni festival z biseri, ki je bil rezerviran za Prismojene Profesorje bluesa in njihove goste – skupino Paul Grem. Na trgu so obiskovalcem pričarali romantično vzdušje z akustično glasbo. Kot so dejali, je bil to večer za bluesovsko hrepenenje in funkovsko ležernost. Koncertni večer je odprla domača skupina, ki pa je tokrat poleg priredb blues-rock uspešnic postregla tudi s svojo avtorsko glasbo.

