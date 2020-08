Shod zaposlenih v glasbeni in kulturni industriji

Američani so ustanovili koalicijo dogodkov v živo in v Los Angelesu pripravili socialno distanciran protest, na katerem so iz različnih branž industrije pozivali ameriško vlado k ukrepanju. Tudi slovenski zaposleni v glasbeni in kulturni industriji so se pred nekaj urami zbrali in se od Križank odpravili proti parlamentu.

Kovčki, ki ponavadi nosijo opremo, so danes nosili različne slogane. Glavno sporočilo protestov pa se je glasilo:''Pustite nas delati.'' Glasbeniki so povedali, da je kar 99 odstotkov takšnih kovčkov letos v skladiščih, prav tako roke in glave, ki ustvarjajo glasbeno sceno:''Takšnih je okoli 30 tisoč in ker je glasba utihnila ... Je bil to tihi shod.'' Ker je shod potekal tudi v sklopu svetovnega gibanja Rdeči alarm, ki je v Veliki Britaniji že obarval 300 znamenitosti v rdeče, saj zabavna industrija stoji, bodo nocoj tudi v Sloveniji nekatere stavbe osvetljene, tudi Kino Šiška in Metelkova mesto. icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right