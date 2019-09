Prva trgatev na vrhu Triglava

"Mogoče bi res bilo bolj primerno, da bi na vrhu igrali tenis, ampak smo se pač odločili za trgatev, ker smo bili mnenja da bo to zanimivo tudi za druge," so povedali nasmejani člani društva. "V našem virštanjskem vinogradniškem okolišu ima skoraj vsakdo doma vsaj manjši vinograd, zato je tudi med našimi člani kar nekaj vinogradnikov," so utemeljili svojo nenavadno izbiro.

Člani Tenis kluba Kozarje so se za 20. obletnico uradne ustanovitve odločili, da bodo ta poseben dan počastili na malo drugačen način. Odpravili so se na Triglav in tam prešali grozdje. Ker pa ni pravega prešanja brez trgatve, tudi ta ni manjkala.

Odprava na Triglav

Najprej so, kot pravijo sami, z žuljavimi nogami dobrih pet ur hodili do Triglavskega doma na Kredarici. "Ker smo si zadali, da bomo na Triglavu prešali grozdje, smo s sabo v nahrbtnikih nesli še majhno prešo, grozdje in seveda tudi harmoniko," so pripovedovali in dodali, da so se po tehtnem premisleku odločili, da se bodo na vrh Triglava povzpeli naslednje jutro.

"Po ne ravno kvalitetnem, a vendarle okrepčilnem spancu na skupnih ležiščih, smo se po zajtrku odpravili na vrh Triglava," so se spominjali člani društva. Ob prihodu na vrh so si pri Aljaževem stolpu nadeli enake majice, eden od njih pa je iz nahrbtnika potegnil harmoniko in za veselo vzdušje je bilo v trenutku poskrbljeno.