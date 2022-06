Prva uradna fotografija Kaje Vidmar in Šimeta Vrsaljka

Ljubezensko življenje Kaje Vidmar je sicer že zadnjih nekaj mesecev polnilo hrvaške in domače medije. 26-letnico, ki je pred kratkim rodila prvorojenko, so namreč hrvaški mediji z nogometašem povezali že v začetku pandemije, ko se je Vidmarjeva preselila v špansko prestolnico. To je v intervjuju za naš portal 24ur.com kasneje potrdila tudi Vidmarjeva, ki je povedala, da v Madridu živi življenje svojih sanj s svojim vitezom. Hrvaški RTL pa je pri iskanju potrditve o zvezi ugotovil še, da sta tako manekenka kot nogometaš na svojih družbenih omrežjih delila fotografijo istega psa.