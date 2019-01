Prvi družinski selfi Sanje Grohar

Novopečena mamica se je po porodu zelo hitro vrnila v virtualni svet oziroma si sploh ni vzela premora. Oboževalce pridno obvešča o vsem, kar se dogaja v njenem zasebnem življenju, in kot kaže, se v materinski vlogi odlično znajde.

Odkar je Sanja postala mamica, s svojimi sledilci na družbenih omrežjih redno deli utrinke svojega zasebnega življenja in svojega sina. Dva tedna po porodu je delila prvo sinovo fotografijo, ki jo je pospremila z zapisom: ''Najin svet.''

Sanja je rodila v Londonu, kjer z možem Matejem Kovičem živi in ustvarja že več kot pet let. Kranjčanka, ki je leta 2005 zastopala barve slovenske zastave na lepotnem tekmovanju za miss sveta, in Matej sta se konec lasnkega avgusta poročila v Žički kartuziji. Več o njunem poročnem dnevu si lahko preberete TUKAJ.