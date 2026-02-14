Naslovnica
Domača scena

Prvi odziv Zevin: Imamo problem, ko igro vodi ženska

Zagreb, 14. 02. 2026 15.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zevin

Po petkovem nastopu na hrvaški Dori, na kateri se ji ni uspelo prebiti v finale, se je zdaj oglasila tudi Zevin. Na Instagramu je objavila del svojega nastopa in v daljšem opisu zapisala, kako se počuti. Ostro je dejala, da je problem, če igro narekuje ženska, a obenem poudarila, da je ponosna na svoje delo in ekipo.

Da se ni prebila niti v finale, čeprav so ji stavnice napovedovale zmago in zastopanje Hrvaške na Evroviziji, je bilo veliko razočaranje. Tako zanjo kot tudi za številne njene oboževalce. Hrvaški mediji so celo poročali o šokantnem rezultatu mlade Slovenke, ki se je nekaj ur po nastopu zdaj oglasila na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zevin je svojim oboževalcem zaupala, kako se počuti. "Ljudje, hvala vam!" je začela precej dolgo in čustveno objavo. "Hvaležna sem za izkušnjo, za vse, ki sem jih spoznala in za vso podporo, čeprav se nismo prebili dalje. Naša pesem je še vedno najbolj gledana, prav tako naš nastop. V sredo me je prešinilo: jim bo všeč moj nastop ali ne? Vložili smo dva meseca intenzivnega dela, brez preračunavanja in brez zadržkov. Ne znam vam opisati, kako ponosna sem na svojo ekipo, da smo prinesli svež val," je nadaljevala.

Zevin
Zevin
FOTO: Izvajalec

Ob zapisu je objavila tudi del svojega nastopa in se precej ostro dotaknila razlikovanja med moškimi in ženskimi izvajalci. "Živimo v svetu, v katerem je v redu, da moški vodi igro, ko to stori ženska, pa imamo problem," je bila iskrena. Zahvalila se je vsem, ki so kakor koli pripomogli pri njenem nastopu in zaželela srečo vsem, ki se še borijo za nastop na Evroviziji. "Sem umetnica in vedno bom," je še zapisala in razkrila, da bo luč sveta kmalu ugledal tudi njen album.

Preberi še Zasedala prvo mesto na stavnicah, a ji ni uspelo priti v finale Dore

22-letnica je vse od trenutka, ko se je izvedelo, da bo nastopala na Dori, veljala za favoritko, tudi stavnice so ji napovedovale zmago. Po končnem rezultatu, ko so se njene evrovizijske sanje razblinile že v polfinalu državnega izbora, so bili mnogi šokirani. Mladenka je nastopila s svojo pesmijo My Mind, ki je povsem v njenem edinstvenem stilu. Njen nastop na Dori je bil vizualno impresiven, napolnjen z neonskimi barvami, avantgardno estetiko in zapleteno koreografijo, s katero je prekosila večino drugih tekmovalcev.

Razlagalnik

Dora je hrvaški nacionalni izbor za Pesem Evrovizije. Gre za glasbeno tekmovanje, ki ga organizira Hrvaška radiotelevizija (HRT) in na katerem izvajalci predstavijo svoje pesmi, zmagovalec pa nato zastopa Hrvaško na mednarodnem tekmovanju Pesem Evrovizije.

Pesem Evrovizije (angleško Eurovision Song Contest) je vsakoletno mednarodno tekmovanje v izvirni pop pesmi, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Na tekmovanju sodelujejo predvsem evropske države, pa tudi nekatere čezmorske države, kot sta Avstralija in Izrael. Zmagovalec je določen s kombinacijo glasov strokovnih žirij in telefonskega glasovanja občinstva iz vseh sodelujočih držav.

Stavnice so podjetja, ki sprejemajo stave na različne dogodke, vključno z glasbenimi tekmovanji, kot je Pesem Evrovizije ali nacionalni izbori zanjo. Njihove kvote odražajo verjetnost, s katero posamezen izvajalec ali pesem zmaga, na podlagi analiz, javnega mnenja in preteklih uspehov. Stavnice pogosto veljajo za dober pokazatelj, kdo so favoriti tekmovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zevin evrovizija dora odziv finale glasba

