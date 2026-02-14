Prvi odziv Zevin: Imamo problem, ko igro vodi ženska

Da se ni prebila niti v finale, čeprav so ji stavnice napovedovale zmago in zastopanje Hrvaške na Evroviziji, je bilo veliko razočaranje. Tako zanjo kot tudi za številne njene oboževalce. Hrvaški mediji so celo poročali o šokantnem rezultatu mlade Slovenke, ki se je nekaj ur po nastopu zdaj oglasila na Instagramu.

Zevin je svojim oboževalcem zaupala, kako se počuti. "Ljudje, hvala vam!" je začela precej dolgo in čustveno objavo. "Hvaležna sem za izkušnjo, za vse, ki sem jih spoznala in za vso podporo, čeprav se nismo prebili dalje. Naša pesem je še vedno najbolj gledana, prav tako naš nastop. V sredo me je prešinilo: jim bo všeč moj nastop ali ne? Vložili smo dva meseca intenzivnega dela, brez preračunavanja in brez zadržkov. Ne znam vam opisati, kako ponosna sem na svojo ekipo, da smo prinesli svež val," je nadaljevala.

Zevin FOTO: Izvajalec

Ob zapisu je objavila tudi del svojega nastopa in se precej ostro dotaknila razlikovanja med moškimi in ženskimi izvajalci. "Živimo v svetu, v katerem je v redu, da moški vodi igro, ko to stori ženska, pa imamo problem," je bila iskrena. Zahvalila se je vsem, ki so kakor koli pripomogli pri njenem nastopu in zaželela srečo vsem, ki se še borijo za nastop na Evroviziji. "Sem umetnica in vedno bom," je še zapisala in razkrila, da bo luč sveta kmalu ugledal tudi njen album.

22-letnica je vse od trenutka, ko se je izvedelo, da bo nastopala na Dori, veljala za favoritko, tudi stavnice so ji napovedovale zmago. Po končnem rezultatu, ko so se njene evrovizijske sanje razblinile že v polfinalu državnega izbora, so bili mnogi šokirani. Mladenka je nastopila s svojo pesmijo My Mind, ki je povsem v njenem edinstvenem stilu. Njen nastop na Dori je bil vizualno impresiven, napolnjen z neonskimi barvami, avantgardno estetiko in zapleteno koreografijo, s katero je prekosila večino drugih tekmovalcev.