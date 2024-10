Prvi večer ljubljanskega tedna mode zaznamovala velika imena in mladi oblikovalci

Ob osupljivih kreacijah na modni pisti, so na odprtje ljubljanskega tedna mode tudi povabljenci prišli v dobro premišljenih opravah.

"Podpreti je treba slovensko in jaz ne grem iz Made in Anselma, odlična slovenska znamka, ki prisega na stare materiale, ki jih iščejo po vaseh in krajih, kjer imajo tega na pretek. To so po 20, 30 let stari materiali," je povedal Tomaž Mihelič, vodja izbora modelov za LJFW.

"V bistvu sem vse to kupil v Londonu v vintage trgovinah. Ko ne vem, kaj naj oblečem in želim biti v koraku z modo, je to videz, ki ga izberem," pa nam je zaupal Kris Guštin, kitarist skupine Joker Out.

"Danes sva rekli, da greva preko sebe in oblečeva nekaj, kar mogoče ne bi za vsak dan," pa sta nam zaupali glasbenici Eva Pavli in Maša Golob, ki sta v šali dodali, da sta svoja videza izbrali naključno.

V desetih letih mode v Ljubljani se je seveda zamenjalo kar nekaj stilov, pa tudi nekaj takšnih, ki si jih nihče ne želi nazaj.

"Te korenčkaste hlače. Bog ne daj tiste prekratke, oprijete spodaj. Kateri moški se v tem udobno počuti? Potem pa še tiste kratke nogavice zraven. Ko pogledam to mladino, decembra, januarja, meni ledvice zmrznejo," je povedal Mihelič, Guštin pa si ne želi več: "Nagubane široke hlače in ogromni čevlji, tega si res ne želim nazaj."

Glasbenici pa sta izbrali drugačen modni trend: "Tankih obrvi, ampak to je bolj make-up."

Ljubljanski teden mode se bo nadaljeval vse do petka.