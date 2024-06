Prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance spremljal tudi Luka Dončič

Za slovensko reprezentanco pa ni navijala zgolj ogromna množica navijačev, ki je pripotovala na tribune stadiona v Stuttgartu, ali tistih pred malimi zasloni, fantje so imeli podporo tudi iz Dallasa. Na daljavo jih je namreč med prevozom na trening spremljal celo Luka Dončić . Zvezdnik se je s tem, da navija za reprezentante, pohvalil na družbenih omrežjih, kjer je objavil fotografijo tekme, ki jo je spremljal na tablici in pripisal Gremo .

Da je tudi med čakanjem na začetek treninga spremljal Euro 2024 in tablico postavil kar na parket dvorane, pa so pozneje z objavo na Instagramu razkrili na uradnem profilu lige NBA. Naš košarkar je tekmo tako pozorno spremljal, da sploh ni opazil, da so ga posneli.

Košarkarski as, za katerega navijajo številni svetovno znani športniki, kot sta denimo Sergio Ramos ali Travis Kelce, je znan kot velik podpornik reprezentance in klubov, za katere navija. Trudi se, da ne zamudi nobene tekme in kljub temu, da živi čez lužo, kjer je v primerjavi z Evropo časovna razlika vseeno kar nekaj ur, se 25-letnik tudi sredi noči zbudi za ogled tekme. Tako kot številni njegovi navijači, ki zaradi njega in tekem Dallas Mavericksov vstajajo ponoči. Tako bo verjetno tudi danes, ko se bo Luka z ekipo boril na peti tekmi finala lige NBA.