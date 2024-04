Prvorojenka Kaje Vidmar in Šimeta Vrsaljka dopolnila dve leti

Slovenska vplivnica in manekenka Kaja Vidmar, ki jo je slovensko občinstvo bolje spoznalo v šovu Zvezde plešejo, je na Instagramu obeležila 2. rojstni dan svoje prvorojenke Viktorije. Prvorojenka Vidmarjeve in Šimeta Vrsaljka je rojstni dan praznovala v eni od restavracij, na slavju pa ni manjkala razkošna rojstnodnevna torta. Sodeč po fotografijah, se je zabava odvila v duhu rožnate barve in risanega lika Pujse Pepe.