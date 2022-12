Si predstavljate, da se znajdete v prostoru, polnem egoističnih, zoprnih, bogatih in sebičnih posameznikov? In ne, v mislih nimamo božičnega kosila pri babici. V mislih imamo psihološki triler Neznanec, ki so ga uprizorili na odru MGL. Znajdemo se v čakalnici na urgenci, v kateri se znajde tudi družina, na čelu s sumničavim inšpektorjem.