Vse poletje je bil Aleksander Pozvek spremljevalec najpopularnejših slovenskih glasbenikov. Njegova glasbena pot se za zdaj zaključuje, z njim pa ostajajo številni spomini, ki jih je dobil med snemanjem. "Imel sem veliko srečo, da sem lahko delal z najboljšimi slovenskimi glasbeniki. Takrat res vidiš, koliko dela je treba vložiti, da prideš na vrh. Publika vidi samo nastop, a v ozadju je ogromno prelitega znoja. Že ekipe, ki postavijo oder, so številčne in izjemno pomembne. Danes pa živimo v času, ko brez družbenih omrežij skoraj ne gre – zato potrebuješ tudi ekipo, ki skrbi za fotografije, posnetke in priprave. In še ko vsi dajo od sebe maksimum, pride dejavnik, na katerega nimaš vpliva – vreme. Ena sama nevihta in ves trud je zaman, nastop pa odpade," je povedal Pozvek.

Vse pa ni vedno potekalo kot po maslu. Večkrat so se srečali tudi z najrazličnejšimi težavami."Recimo – s snemalcem sva na koncertu s Flirrt v Baču zaklenila ključe v avto. Ker je bila ura ena zjutraj, pomoči ni bilo od nikoder. Pokličeva taksi in ravno ko se peljeva domov, voznik zadene srno. Potem pa še čakanje na policijo ... Po nastopu v Bohinju pa je, na primer, Jože Potrebuješ natočil dizel v rezervoar za bencin. Naj nadaljujem?," je razkril.