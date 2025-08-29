Svetli način
'Publika vidi samo nastop, a v ozadju je ogromno prelitega znoja'

Kranj, 29. 08. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 41 minutami

Aleksander Pozvek , E.K.
Vsak začetek ima svoj konec - in danes je napočil trenutek, ko Aleksander Pozvek zaključuje svojo glasbeno pot. In to na odru z Agropopom, ki se po 25 letih v nekoliko spremenjeni podobi vračajo na slovenske odre. Čeprav so se Agropop zapisali v zgodovino kot večni glasbeni provokatorji, se je Aleksander za eno noč z veseljem vpisal v njihovo zgodbo - in dokazal, da se prava glasbena pot vedno konča s smehom. No, pa bomo res priča koncu njegove glasbene kariere?

Vse poletje je bil Aleksander Pozvek spremljevalec najpopularnejših slovenskih glasbenikov. Njegova glasbena pot se za zdaj zaključuje, z njim pa ostajajo številni spomini, ki jih je dobil med snemanjem. "Imel sem veliko srečo, da sem lahko delal z najboljšimi slovenskimi glasbeniki. Takrat res vidiš, koliko dela je treba vložiti, da prideš na vrh. Publika vidi samo nastop, a v ozadju je ogromno prelitega znoja. Že ekipe, ki postavijo oder, so številčne in izjemno pomembne. Danes pa živimo v času, ko brez družbenih omrežij skoraj ne gre – zato potrebuješ tudi ekipo, ki skrbi za fotografije, posnetke in priprave. In še ko vsi dajo od sebe maksimum, pride dejavnik, na katerega nimaš vpliva – vreme. Ena sama nevihta in ves trud je zaman, nastop pa odpade," je povedal Pozvek.

Vse pa ni vedno potekalo kot po maslu. Večkrat so se srečali tudi z najrazličnejšimi težavami."Recimo – s snemalcem sva na koncertu s Flirrt v Baču zaklenila ključe v avto. Ker je bila ura ena zjutraj, pomoči ni bilo od nikoder. Pokličeva taksi in ravno ko se peljeva domov, voznik zadene srno. Potem pa še čakanje na policijo ... Po nastopu v Bohinju pa je, na primer, Jože Potrebuješ natočil dizel v rezervoar za bencin. Naj nadaljujem?," je razkril.

Kljub uspešno opravljenim nalogam se je Pozvek po vsakem nastopu opravičil občinstvu, ne glede na to, da je verjetno s svojim trudom, humorjem in sproščenostjo marsikomu polepšal večer. "Hvala ti! Veš, točno to mi je pred dvema dnevoma rekla ena gospa – naj se več ne opravičujem. Konec koncev od mene nihče ni pričakoval, da bom odigral kot kak virtuoz. Moja naloga je bila, da dam na odru, v zaodrju in na vajah svojo energijo. Da glasbenike še dodatno napolnim. In mislim, da nam je to uspelo," je povedal.

V preteklih tednih si je tako ustvaril nepozabne spomine za vse življenje. "Doživetje je bilo neverjetno. Publika po Sloveniji je res nekaj posebnega – vrača še več, kot ji daš. Videlo se je, da so prišli uživati in se zabavati. Še enkrat hvala vsem glasbenikom, ki so me sprejeli na oder. Nihče od njih ne potrebuje reklame – njihove pesmi so njihova največja reklama. Upam pa, da smo pokazali vsaj košček tega, kar je glasbeni svet in svet šovbiznisa," je sklenil.

