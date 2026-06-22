Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Puccinijeva operna stvaritev Turandot v velikem slogu otvorila 74. Ljubljana Festival

Ljubljana, 22. 06. 2026 20.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik +1
Turandot

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je zazvenela Puccinijeva operna stvaritev Turandot in v velikem slogu otvorila 74. Ljubljana Festival. Zgodba o skrivnostni kitajski princesi, ki s hladno lepoto in krutimi ugankami določa usodo svojih snubcev, praznuje letos sto let, posebna pa je tudi zato, ker je Puccini ni nikoli dokončal. V glavnih vlogah sta operna prvakinja Rebeka Lokar in tenorist Jusif Ejvazov, eden najprepoznavnejših dramatičnih tenorjev današnjega časa.

"Vedno je velika čast nastopiti na Festivalu Ljubljana in vedno sem hvaležna za povabilo. Tudi zato, ker je otvoritev, ker je 100. obletnica opere Turandot in ker lahko nastopim ob tako mednarodno uveljavljenem tenorju," nam je zaupala operna prvakinja Rebeka Lokar.

"Člani Ljubljana Festivala so se odlično odrezali. Zelo težko je namreč prirediti vse na trgu, ki ni operna hiša. In odvisen si od dežja, vremena, tako da ja," pa je dodal tenorist Jusif Ejvazov, eden najprepoznavnejših dramatičnih tenorjev današnjega časa.

ljubljana festival Turandot

Nov družabni kotiček na portoroški obali

Zadovoljna.si Tako so bile videti Ljubljančanke na dan slovite predstave
24ur.com Z zimzelenimi uspešnicami se je začel 72. Festival Ljubljana
24ur.com Tradicionalna Poletna noč kot otvoritev Festivala Ljubljana
24ur.com Uvod v 73. Ljubljana Festival z glasbeno-umetniškim popotovanjem
24ur.com 72. Ljubljana Festival znova navdušil z vrhunskimi kulturnimi dogodki
24ur.com Nepozabni ženski, ki bosta zaznamovali poletje: na ljubljanski oder prihajata Turandot in Evita
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
zadovoljna
Portal
Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, strelci si želijo pustolovščine
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, strelci si želijo pustolovščine
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
vizita
Portal
Izbruh vnetja oči v Ljubljani: Kako preprečiti širjenje?
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
WHO opozarja: Vročina kot tihi ubijalec terja tisoče življenj
WHO opozarja: Vročina kot tihi ubijalec terja tisoče življenj
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
cekin
Portal
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
moskisvet
Portal
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
dominvrt
Portal
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
okusno
Portal
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763