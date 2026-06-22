Puccinijeva operna stvaritev Turandot v velikem slogu otvorila 74. Ljubljana Festival

"Vedno je velika čast nastopiti na Festivalu Ljubljana in vedno sem hvaležna za povabilo. Tudi zato, ker je otvoritev, ker je 100. obletnica opere Turandot in ker lahko nastopim ob tako mednarodno uveljavljenem tenorju," nam je zaupala operna prvakinja Rebeka Lokar.

"Člani Ljubljana Festivala so se odlično odrezali. Zelo težko je namreč prirediti vse na trgu, ki ni operna hiša. In odvisen si od dežja, vremena, tako da ja," pa je dodal tenorist Jusif Ejvazov, eden najprepoznavnejših dramatičnih tenorjev današnjega časa.