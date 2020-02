Pustne maske in rajanja preplavila slovenska mesta

Severina, Luka Basi, Jan Plestenjak in Nina Pušlar so te dni na Ptuju uspešno preganjali zimo, ta vikend pa so Štajerci še zadnjič letos združili moči in pustovali ob ritmih Ines Erbus ter Željka Bebka. Šeme smo seveda našli tudi v prestolnici - na enem izmed pustnih rajanj je v ljubljanskem klubu, kjer je na odru stala skupina Xequtifz. Vsem opravam in maskam je bilo skupno, da so peli in plesali vse do jutra.

