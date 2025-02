Pust je pred vrati, s tem pa se začenjajo prva pustovanja

Le še nekaj dni nas loči do pusta. Priprave za ta dogodek so že mesece v polnem teku. Na Ptuju so se odvile že prve pustne zabave. "Jaz mislim, da bi si morali ljudje vsaj enkrat mesečno nadeti masko in se preleviti v svoj alter ego," je dejal priznani slovenski DJ Umek.

"Dejansko je frajersko biti našemljen. Tisti, ki niso našemljeni, niso frajerji. Mi pa smo frajerji, ker smo našemljeni," je dejal eden od obiskovalcev. V prispevku si poglejte, v kaj so se zbrani našemili letos in zakaj je pustovanje resnično doma na Ptuju.