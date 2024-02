Pustne maske še zadnjič 'zažurale' do zgodnjih jutranjih ur

Žurerski vrhunec letošnjega pustnega rajanja v Markovcih je bil tako silovit in glasen, da so ga gotovo slišali vsaj na drugo stran Ptujskega jezera. Obiskovalci zabave so nam zaupali, zakaj se mora vsak vsaj enkrat udeležiti pustovanja v teh koncih. "Najboljša glasba, najboljša pijača in najboljša povorka," so bili prepričani.

Kljub temu, da se je pod odrom gnetla verjetno največja koncentracija pustnih šem na svetu, so šli Modrijani letos na oder v bolj umirjenih opravah. In katere maske iz preteklih let so se Modrijanom, Fehtarjem in Tilu Čehu najbolj utrnile v spomin? Preverite v zgornjem prispevku.