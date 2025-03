Pustne maske zavzele tudi Cerknico in Medvode

Pustni vikend je minil v znamenju kurentov, mask in rajanja, v Cerknici pa ga je zaznamovala tudi Tanja Žagar , ki je tam nastopila. "Sem njihova letošnja ambasadorka," nam je povedala nasmejana pevka. "Zdi se mi, da je to res fenomenalno vzdušje in kako tukaj vsi dihajo za ta pust, kot eno. Zdi se mi, da nam tega na splošno kar malo manjka, zato je lepo začutiti ljudi, ki tako živijo za teh nekaj dni pusta," o tem, kaj zaznamuje pust, meni Tanja.

"Nekaj let nazaj mi je en fantek rekel: 'Tanja Žagar, ti imaš pa glas kot ena čarovnica.' Tako da sem tam tam. Kot cvetoča čarovnica," je opisala svoj kostum, razkrila pa nam je tudi, da so bili v njeni družini, ko je bila še otrok, vsi nori na pust: "Vsako leto smo se oblekli in šli pustovat. Šli smo do sorodnikov in prijateljev, tako da smo pravi za te nore dneve. Tudi s prijatelji smo hodili naokrog trkat na vrata, zapeli smo kaj vsako leto in potem dobili krofe ter sladkarije. Obožujem pust. Če bi bilo po moje, bi naredili vsaj trikrat na leto pustovanje." Pevka nam je povedala, da se našemi vsako leto, obožuje pa maske, ki so ročno izdelane in se zanje nekdo sam potrudi.

"Ko sem bila mlajša, smo doma naredili marsikatero masko. Zdi se mi, da je ta proces, ko to ustvarjaš in delaš, nekaj posebnega. Tudi mi se dogovarjamo, da bi naslednje leto z otrokoma sami izdelali pustne maske," nam je še zaupala nasmejana Tanja, ki je razkrila tudi, da ima rada krofe in jih poje kar nekaj tudi čez leto in ne le v tem času šem.

"Pustnih nastopov se še posebej veselim ravno zaradi razgleda, ki ga imam z odra navzdol. To je nepopisno noro lepo. Kaj si vse ljudje ne izmislijo! Kako se potrudijo z maskami in so izvirni vsako leto! Maškare prinašajo posebne občutke vsem, meni na odru pa sploh," je še povedala in dodala, da ji letošnji pust še posebej veliko pomeni prav zaradi ambasadorstva v Cerknici.