Pustne oprave znanih Slovencev: od vesoljčkov do hudičevke in faraonke

Pustna sobota in pustni torek sta za mnoge Slovence priložnost, ko lahko izživijo svojo otroško plat in se našemijo v svoje najljubše like. Nič drugače ni z znanimi obrazi, ki se za svoje oprave tudi zelo potrudijo. Pretekli vikend, ko so po celi Sloveniji potekale pustne povorke in zabave, je bilo med nastopajočimi moč opaziti tako hudičevko, policiste in zapornike kot tudi zdravnike. Nekateri znani Slovenci so se odločili kar za družinsko skupinsko masko. V kaj vse so se še našemili?

Pevka Ines Erbus se zelo rada našemi. Tako vsako leto za pustni nastop izbere drugačno opravo in letos je navduševala kot zapeljiva hudičevka. Za pustni torek pa se je pevka odločila, da bo k maškaradi povabila še svoja prijatelja Tiborja Goloba in Niko Krmec. Skupaj so poustvarili plakat filma Smrt ji lepo pristoji iz leta 1992. Med tistimi, ki si so izbrali dva različna kostuma, je še en pevec. Dejan Vunjak se je s svojo ekipo odločil, da bodo na koncertih ljudi s svojo glasbo zdravili, zato so se oblekli v zdravnike. Za drug kostum pa si je izbral opravo papeža, družbo pa so delali duhovniki in nuna. Nad pustom je navdušena tudi pevka Rebeka Dremelj, ki je letos skočila v kostum zabavnega klovna. "Samo povem! Moj mož je rojen za klovna," je zapisala ob posnetku, ki ga je delila na Instagramu, in tako razkrila, da se ji je pri maškaradi pridružil tudi mož Sandi. Skupaj sta celo zaplesala in na ulici zabavala ljudi. Fantje skupine Polkaholiki so sicer še zelo mladi, zato imajo v sebi še veliko nagajivosti. Za tokratni pust pa so izbrali nekoliko bolj odrasle oprave. Za enega izmed nastopov so se oblekli v vojake, za drugi kostum pa so postali policisti in zločinci. Nekaj znanih obrazov se je odločilo kar za skupni družinski kostum. Med njimi je bila družina Prevc. "Ker mi skoki zadnje čase ne gredo prav dobro, sem poskusil, kako je s poleti. In ni slabo, skupaj s še enim astronavtom mi je uspelo poleteti v vesolje. Pa ne samo to, srečala sva tudi vesoljko in malega vesoljčka!" je ob objavi družinske fotografije pripisal očka Peter, ki se mu je pri poletu v vesolje kot astronavt pridružil starejši sin Ludvik, mami Mina in mlajši sin Oskar pa sta bila vesoljčka. Med znanimi otroki, ki so jih ponosni starši delili na družbenih omrežjih, je tudi Niki Damjan, hčerka nekdanjega smučarskega skakalca Jerneja Damjana. Prikupna deklica se je našemila v faraonko, pri ličenju pa ji je pomagala mama Taya. icon-expand Niki Damjan kot faraonka. FOTO: osebni arhiv Družinsko fotografijo svojih otrok je delila tudi žena nogometaša Nejca Vidmarja, Sandra. Otroci so si očitno izbrali vsak svoj najljubši lik. Najstarejša Zala je bila Harry Potter, Živa je izbrala kostum Mini Miške, najmlajši Tito pa je bil panda. Tudi stilistka Metka Albreht je na Instagramu delila svojega sina, ki je letos izbral opravo enega najbolj priljubljenih filmskih likov, Jokerja.