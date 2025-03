Pustni torek: POP TV novi TV Dober Dan?

"Na idejo je prišla Laura Vnuk, strokovnjakinja za komuniciranje na POP TV," so za 24ur.com pojasnili iz oddelka marketinga: "TV Dober dan je ikonična serija, ob kateri smo odraščali in ki nam je za vedno ostala v spominu. Skoraj vsakdo ve, kdo je izrekel legendarni 'kukulele' ali pa 'ti bom jaz kar glavo odšraufala'. Ob 30-letnici POP TV smo izkoristili priložnost, se za nekaj ur preoblekli v like iz serije in glede na odzive sodelavcev lahko rečemo, da nam je uspelo ujeti duh nostalgije."

Povedali so, da so like izbirali glede na fizično podobnost, pri čemer je Lauro izjemno razveselilo, da so bili vsi s predlaganimi vlogami ne le zadovoljni, nad vlogami so bili navdušeni. "Stopili smo skupaj, na sestanku predebatirali, kaj lahko kdo prispeva in kaj potrebuje, pri tem pa se – seveda – neizmerno zabavali."