Pustni torek v maskah preživeli številni slovenski estradniki

Ptujčan Dejan Vunjak vsako leto uživa v koncertnih nastopih v maskah - letos tudi kot gasilec. "To je zame ena najlepših tradicij, ki jih moramo Slovenci držati naprej," je povedal pevec.
Čuki so navdih za današnjo skupinsko masko dobili v glasbi. "Čuki smo vedno napravljeni za pusta v tisto, kar je tisto leto naš največji hit in letos smo napravljeni v tišlarje," so povedali člani skupine.
Pevka Ines Erbus se je v tandemu s prijateljem in fotografom Tiborjem Golobom letos lotila preobrazbe v lutke Barbie in Kena. Alya se je letos za pusta prelevila v Mini Miško.
Pustni torek je na rajanju v družbi mladine preživel tudi celjski grof - vitez Dejan Krajnc. Sebastian je navdih za letošnje pustne izvedbe našel v toplih krajih.
Tudi med sodelavci naše redakcije 24UR pa je pustni torek dan, ko službene obveznosti niso v prvem planu, še posebej za domačine na Ptuju. "Danes pravi Štajerci vzamemo dopust in gremo na pokop pusta v najstarejše slovensko mesto. Oblečena sem v The Great Gatsby, čuva pa me princ karnevala s svojo čudovito gardo," je povedala novinarka 24UR Špela Bezjak Zrim. Naj tako ostane do konca najbolj norčavega dne v letu.
