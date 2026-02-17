Pustni torek v maskah preživeli številni slovenski estradniki

Ptujčan Dejan Vunjak vsako leto uživa v koncertnih nastopih v maskah - letos tudi kot gasilec. "To je zame ena najlepših tradicij, ki jih moramo Slovenci držati naprej," je povedal pevec.

Čuki so navdih za današnjo skupinsko masko dobili v glasbi. "Čuki smo vedno napravljeni za pusta v tisto, kar je tisto leto naš največji hit in letos smo napravljeni v tišlarje," so povedali člani skupine.