Domača scena

Pustni torek v maskah preživeli številni slovenski estradniki

Ljubljana, 17. 02. 2026 21.31

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Ines Erbus

Na pustni torek se je našemilo tudi lepo število slovenskih estradnikov. Predvsem med glasbeniki, ki so pustni čas preživeli na koncertnih odrih, takorekoč ni junaka, ki bi si na oder v teh dneh upal stopiti v civilu. Poglejmo nabor ljubiteljev pusta in maskiranja.

Ptujčan Dejan Vunjak vsako leto uživa v koncertnih nastopih v maskah - letos tudi kot gasilec. "To je zame ena najlepših tradicij, ki jih moramo Slovenci držati naprej," je povedal pevec.

Čuki so navdih za današnjo skupinsko masko dobili v glasbi. "Čuki smo vedno napravljeni za pusta v tisto, kar je tisto leto naš največji hit in letos smo napravljeni v tišlarje," so povedali člani skupine.

Pevka Ines Erbus se je v tandemu s prijateljem in fotografom Tiborjem Golobom letos lotila preobrazbe v lutke Barbie in Kena. Alya se je letos za pusta prelevila v Mini Miško.

Pustni torek je na rajanju v družbi mladine preživel tudi celjski grof - vitez Dejan Krajnc. Sebastian je navdih za letošnje pustne izvedbe našel v toplih krajih.

Tudi med sodelavci naše redakcije 24UR pa je pustni torek dan, ko službene obveznosti niso v prvem planu, še posebej za domačine na Ptuju. "Danes pravi Štajerci vzamemo dopust in gremo na pokop pusta v najstarejše slovensko mesto. Oblečena sem v The Great Gatsby, čuva pa me princ karnevala s svojo čudovito gardo," je povedala novinarka 24UR Špela Bezjak Zrim. Naj tako ostane do konca najbolj norčavega dne v letu.

