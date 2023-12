Raay pokleknil pred Marjetko: Greva v Križanke!

Marjetka in Raay, glasbeni dvojec Maraaya, sta skupaj že več kot dve desetletji, pa je Raay še vedno tisti, ki zna svojo ženo vedno znova presenetiti. Kot pravi Marjetka, je njen mož izjemno dober pri tem, da si zapomni vse njene želje, preseneti pa jo takrat, ko nanje že skoraj pozabi. Tako jo je tudi nedavno ob izdaji njunega novega albuma popolnoma šokiral. Pred njo je namreč ponovno pokleknil in ji sporočil, da bosta prihodnje leto nastopila v Križankah.

"Marjetka, vem, da tega ne maraš. Tudi jaz ne in ne vem, kako bo tole izpadlo. Praznujeva 20 let," je začel Raay in z besedami šokiral svojo ženo Marjetko. "Ne mi tega delati," je bila šokirana pevka, a glasbenik je vseeno nadaljeval. "Poročena sva že. Malo se tresem, ampak bi šel na kolena in povej, kaj imam v rokah?" jo je vprašal. Na njen odgovor, ki se je glasil "Križanke", pa je le dodal "25. maj" in svojo ženo spravil v jok, saj je takoj vedela, kaj to pomeni. Nato je priznala, da se ji ni niti sanjalo, da je organiziral njun prvi koncert v Križankah.

"Moram reči, da sem si za 40. rojstni dan zaželela eno malo večje prizorišče, ker se mi zdi, da si to najina glasba zasluži. Imava tako dobre poslušalce in ljudi, ki spremljajo najino glasbo. Dobimo se na enem prekrasnem prizorišču, Maraayin koncert v Križankah," je vidno ganjena zaključila Marjetka. Posnetek Raayjeve ponovne 'snubitve' sta zakonca objavila tudi na svojem Instagramu in tako napovedala prihajajoči glasbeni spektakel.

Kljub temu, da sta skupaj že dve desetletji, je glasbenica priznala, da jo njen mož večkrat razveseli s kakšnimi nepričakovanimi dejanji. "Raay zelo rad in zelo dobro posluša. Moram reči, da je kar lisička. Pogosto si zapiše, kar rečem, da si želim, in mi potem to izpolni, ko sama na to že čisto pozabim. Enkrat me je presenetil z neko zgoščenko glasbe, ki je zelo težko dostopna. Rada imam malenkosti, kot je recimo kavica v postelji ali pa kaj podobnega," je za 24ur.com razkrila Marjetka.