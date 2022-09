Rade Šerbedžija o Racu: Ne, ne verjamem, da je umrl. Nesmrtni ne umirajo

Rade Šerbedžija , dober prijatelj in igralski kolega pokojnega Radka Poliča Raca se je na svojem Facebooku odzval na smrt legendarnega slovenskega igralca. V daljšem zapisu ni skrival žalosti ob izgubi legende filma in gledališča.

"Ne, ne verjamem, da je umrl. No, do zdaj je že štirikrat umrl in bil klinično mrtev, pa se je spet vrnil k nam. To je lahko storil le on, saj je bil enak bogovom." je zapisal legendarni igralec in se navezal na Racovo zgodovino zdravstvenih težav.

"Tako rad je imel življenje, čeprav ga to življenje ni prav nič razvajalo, a on se mu je vedno predajal do konca. Samo eno stvar je ljubil bolj kot življenje. To je umetnost. In to najtežjo, gledališče in film."

Šerbedžija, ki je Raca označil za kralja gledališča, filma in življenja samega je v nadaljevanju zapisal: "Vse, kar so drugi, vključno z menoj, dosegli s spretnostjo, je on preprosto bil. Rac je poznal vse skrivnosti gledališke umetnosti in še kaj več. Imel je nekaj posebnega. Nekaj, česar se ne da naučiti in kar imajo le redki na svetu - božanski navdih!"