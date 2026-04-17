Radio 1 in 48 ur brez spanja: največ sreče je imela Bojana

Radio 1 je znova pripravil enega najtežjih izzivov vzdržljivosti pri nas. Maraton nespečnosti in gledanje istega filma kar 48 ur je uspešno premagala Bojana in se izkazala za najbolj vzdržljivo. Ob koncu je povedala, da si želi predvsem počitek, posteljo in tuš. Ob razglasitvi sta jo pričakala tudi mož in hči. "Vmes me je ene dvakrat imelo, da bi šla do zvončka, ampak potem je šlo," je povedala po zmagi. Dodala je tudi, da je bila izkušnja zahtevnejša, kot je pričakovala, a nepozabna.

FOTO: Darja Štravs Tisu

Za nagrado je prejela bon za 5.000 evrov, kako ga bo porabila, pa je že dobro razmislila. "Nekaj bo šlo za kopalnico, piknik, nekaj pa v dobrodelne namene – k vam," je povedala. Ob novici, da bo del denarja podarila Radiu 1, je bila jutranja ekipa zelo presenečena in hvaležna za lepo gesto.

48 ur neprekinjenega gledanja filma Top Gun

Za sodelovanje v izzivu, v katerem so tekmovalci 48 ur neprekinjeno gledali Top Gun, se je prijavilo več kot 2.500 kandidatov, izbranih pa je bilo le 19 tekmovalcev. Do konca izziva je zdržalo pet tekmovalcev – Alen, Jernej, Gregor, Maja in Bojana. Tik pred razglasitvijo so se pomerili še v igri narobe, kjer so morali na Denisova navodila reagirati nasprotno. Po napetem zaključku sta v igri ostali le še dekleti, Maja in Bojana, izziv pa je dobila Maja.

A to še ni bila končna odločitev. Izziv je določil vrstni red izbire, ne pa zmagovalca. Tekmovalci so izbirali med vedri s kokicami, v katerih so se skrivale kuverte – le ena je prinesla glavno nagrado. Največ sreče pri končnem izboru je imela Bojana, ki je izbrala pravo kuverto in postala zmagovalka. "Vmes sem hotela že domov, jaz sem tudi tista, ki je vmes že halucinirala, ampak je šlo. Spoznala pa sem tudi nove ljudi," je še dodala.

Tekmovalci so se poleg gledanja filma soočali z različnimi izzivi, ki so preverjali njihovo zbranost, koordinacijo in psihično vzdržljivost. Med izzivi so bili ugibanje števila kokic, izdelava papirnatih letal, prepoznavanje pilota in preizkus nagajive rokice, kjer so morali v nekaj sekundah pravilno poustvariti položaje rok. Nagrade so segale od ene ure spanja do panoramskega poleta z letalom podjetja Pipistrel, ki ga je podaril Ivo Boscarol, ter krajših odmorov zunaj dvorane. Poseben trenutek je bil tudi koncert Jana Plestenjaka, ki je tekmovalcem pomagal prebroditi najtežje trenutke.

Mravljinci, halucinacije in test budnosti

V izzivu so pomembno vlogo igrali tudi "jokerji", ki so tekmovalcem omogočili drugo priložnost ob izpadu. Unovčilo jih je več tekmovalcev, saj je po več kot 30 urah brez spanja koncentracija močno padla. Največ izpadov se je zgodilo ponoči, ko je utrujenost dosegla vrhunec. Tekmovanje so postopoma zapuščali Dolores, Polona, Vlado, Barbi in Miha. Le uro in pol pred koncem je izpadel tudi Blaž, eden izmed favoritov, ki je klonil pri testu budnosti.

Po dolgotrajnem pomanjkanju spanja so nekateri tekmovalci začeli doživljati tudi halucinacije. Alen je povedal, da je na odru videl mucke, ki skačejo po prostoru, in za trenutek ni vedel, ali je to res ali ne. Podobno izkušnjo je imel tudi Jernej, medtem ko je Polona zaradi mravljinčenja in halucinacij tekmovanje zapustila. Kot je ob tem opozoril psihoterapevt dr. Zlatko Bojanović, je ključnega pomena prepoznavanje lastnih meja: "Človek se mora znati zaščititi. Ko vidiš, da je preveč, moraš vedeti, kdaj je konec."

Radio 1 rojstne dneve praznuje na malce nor način

Radio 1 je tudi letos svoj rojstni dan praznoval na svoj – malce nor, drugačen in predvsem zabaven način. Izziv Kdo bo zadnji je še enkrat dokazal, da lahko radio preseže klasične okvirje in ustvari izkušnjo, ki poveže ljudi. Ob koncu izziva je radijska ekipa ob torti v znamenju utrujenosti, smeha in nepozabnih trenutkov praznovala tudi 19. rojstni dan.

FOTO: Darja Štravs Tisu