Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Radio 1 in 48 ur brez spanja: največ sreče je imela Bojana

Ljubljana, 17. 04. 2026 16.04 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
K.A.
Zmagovalka izziva je postala Bojana.

Po 48 urah neprekinjenega gledanja filma Top Gun, brez spanja in pod stalnim pritiskom testov budnosti, se je zaključil izziv Kdo bo zadnji. Maraton nespečnosti, s katerim je Radio 1 praznoval 19. rojstni dan, je zdržala Bojana, ki si je po koncu zaželela le počitka, postelje in tuša. Do konca izziva je sicer zdržalo pet tekmovalcev, a je bila po gledanju filma Top Gun s Tomom Cruisom pri končih izzivih sreča na Bojanini strani.

Radio 1 je znova pripravil enega najtežjih izzivov vzdržljivosti pri nas. Maraton nespečnosti in gledanje istega filma kar 48 ur je uspešno premagala Bojana in se izkazala za najbolj vzdržljivo. Ob koncu je povedala, da si želi predvsem počitek, posteljo in tuš. Ob razglasitvi sta jo pričakala tudi mož in hči. "Vmes me je ene dvakrat imelo, da bi šla do zvončka, ampak potem je šlo," je povedala po zmagi. Dodala je tudi, da je bila izkušnja zahtevnejša, kot je pričakovala, a nepozabna.

Največ sreče pri končnem izboru je imela Bojana, ki je izbrala pravo kuverto in postala zmagovalka.
FOTO: Darja Štravs Tisu

Za nagrado je prejela bon za 5.000 evrov, kako ga bo porabila, pa je že dobro razmislila. "Nekaj bo šlo za kopalnico, piknik, nekaj pa v dobrodelne namene – k vam," je povedala. Ob novici, da bo del denarja podarila Radiu 1, je bila jutranja ekipa zelo presenečena in hvaležna za lepo gesto.

48 ur neprekinjenega gledanja filma Top Gun

Za sodelovanje v izzivu, v katerem so tekmovalci 48 ur neprekinjeno gledali Top Gun, se je prijavilo več kot 2.500 kandidatov, izbranih pa je bilo le 19 tekmovalcev. Do konca izziva je zdržalo pet tekmovalcev – Alen, Jernej, Gregor, Maja in Bojana. Tik pred razglasitvijo so se pomerili še v igri narobe, kjer so morali na Denisova navodila reagirati nasprotno. Po napetem zaključku sta v igri ostali le še dekleti, Maja in Bojana, izziv pa je dobila Maja.

Do konca izziva je zdržalo pet tekmovalcev.
FOTO: Darja Štravs Tisu

A to še ni bila končna odločitev. Izziv je določil vrstni red izbire, ne pa zmagovalca. Tekmovalci so izbirali med vedri s kokicami, v katerih so se skrivale kuverte – le ena je prinesla glavno nagrado. Največ sreče pri končnem izboru je imela Bojana, ki je izbrala pravo kuverto in postala zmagovalka. "Vmes sem hotela že domov, jaz sem tudi tista, ki je vmes že halucinirala, ampak je šlo. Spoznala pa sem tudi nove ljudi," je še dodala.

Zmagovalka izziva je postala Bojana.
FOTO: Darja Štravs Tisu

Tekmovalci so se poleg gledanja filma soočali z različnimi izzivi, ki so preverjali njihovo zbranost, koordinacijo in psihično vzdržljivost. Med izzivi so bili ugibanje števila kokic, izdelava papirnatih letal, prepoznavanje pilota in preizkus nagajive rokice, kjer so morali v nekaj sekundah pravilno poustvariti položaje rok. Nagrade so segale od ene ure spanja do panoramskega poleta z letalom podjetja Pipistrel, ki ga je podaril Ivo Boscarol, ter krajših odmorov zunaj dvorane. Poseben trenutek je bil tudi koncert Jana Plestenjaka, ki je tekmovalcem pomagal prebroditi najtežje trenutke.

Mravljinci, halucinacije in test budnosti

V izzivu so pomembno vlogo igrali tudi "jokerji", ki so tekmovalcem omogočili drugo priložnost ob izpadu. Unovčilo jih je več tekmovalcev, saj je po več kot 30 urah brez spanja koncentracija močno padla. Največ izpadov se je zgodilo ponoči, ko je utrujenost dosegla vrhunec. Tekmovanje so postopoma zapuščali Dolores, Polona, Vlado, Barbi in Miha. Le uro in pol pred koncem je izpadel tudi Blaž, eden izmed favoritov, ki je klonil pri testu budnosti.

Miha Deželak in Denis Avdić
FOTO: Darja Štravs Tisu

Po dolgotrajnem pomanjkanju spanja so nekateri tekmovalci začeli doživljati tudi halucinacije. Alen je povedal, da je na odru videl mucke, ki skačejo po prostoru, in za trenutek ni vedel, ali je to res ali ne. Podobno izkušnjo je imel tudi Jernej, medtem ko je Polona zaradi mravljinčenja in halucinacij tekmovanje zapustila. Kot je ob tem opozoril psihoterapevt dr. Zlatko Bojanović, je ključnega pomena prepoznavanje lastnih meja: "Človek se mora znati zaščititi. Ko vidiš, da je preveč, moraš vedeti, kdaj je konec."

Radio 1 rojstne dneve praznuje na malce nor način

Radio 1 je tudi letos svoj rojstni dan praznoval na svoj – malce nor, drugačen in predvsem zabaven način. Izziv Kdo bo zadnji je še enkrat dokazal, da lahko radio preseže klasične okvirje in ustvari izkušnjo, ki poveže ljudi. Ob koncu izziva je radijska ekipa ob torti v znamenju utrujenosti, smeha in nepozabnih trenutkov praznovala tudi 19. rojstni dan.

Radio 1 rojstne dneve praznuje na malce nor način.
FOTO: Darja Štravs Tisu

In čeprav se je ta zgodba zaključila, se nova že pripravlja. Ekipa že snuje naslednje projekte, med drugim tudi novo poglavje Dežela junakov, ki bo znova združilo poslušalce. Številka 19 je tako le še ena postaja na poti. Že zdaj pa se pripravljajo tudi na leto 2027, ko bodo skupaj s poslušalci praznovali 20 let Radia 1 – zagotovo na način, ki ga ne bo mogoče pozabiti.

radio 1 maraton nespečnosti film top gun praznovanje rojstni dan

Kopitar pred koncem kariere poziral s svojo in Sutterjevo družino

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
17. 04. 2026 17.25
Za pozdraviti je, da dajo možnost enemu najbolj vztrajnemu, da lahko zasluži nekaj denarja. Ni pa prijetno za poslušalce radia, ker je toliko govora o tem, da je človek že sit vseh komentarjev okoli tega dogodka. Drugače pa v redu radio, v redu vsi, ki so v etru. Edino še, naj se zmanjša predvajanje nekateri popevk, ki so prepogosto v enem dnevu. Človeka zasitijo, če eno popevko poslušaš ene 5x v enem dnevu.
Odgovori
0 0
Mikl
17. 04. 2026 16.51
Ko slišim za Avdiča se spomnim na samomor ravnatelja in njegovo ubogo hči. Naš Denis.
Odgovori
0 0
Sanuka
17. 04. 2026 16.29
tole je pa sigurno kar orng izziv za telo in glavo.bravo.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641