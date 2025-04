Radio 1 praznuje 18 let: Obletnico obeležili s filmskim maratonom

Radio 1 danes praznuje 18. rojstni dan. Polnoletnost so obeležili s kar 48-urnim maratonom, ki je zmagovalcu prinesel 5.000 evrov. Veliki zmagovalec akcije Kdo bo zadnji, ki se je začela v sredo ob 9. uri, je Iztok Šporin iz Ruš. Kar 48 ur je ostal buden in si je v kinu Bežigrad 24-krat ogledal filmsko uspešnico Prekrokana noč (Hangover).

Trojico je na koncu filmskega maratona namreč čakal prav poseben izziv, ki jim ga je pripravil Denis Avdić . Samo eden od njih je dobil škatlo s 5.000 evri, nato je sledila igra taktiziranja in blefiranja, na koncu pa je še zadnji izziv uspešno opravil prav Iztok in v roke dobil veličasten ček.

39-letnik že ve, kako bo porabil prigarano nagrado. "To bo začetek obnove vikenda. V načrtu imam, da obnovim vikend, in to bo začetna investicija," kljub temu pa ni pozabil na sotekmovalca, s katerima je prišel do finala, in jima obljubil, da ju bo pogostil z večerjo.

V finalu sta mu družbo delala še Jure Fartek in Martin Bokal , ki kljub porazu ne obžalujeta izkušnje. "Igra je igra, jaz sem tudi upal, da bom zmagal, pa ni šlo," je dejal Bokal, Fartek pa je dodal: "Definitivno je prisotno razočaranje, če ne zmagaš, ampak Iztok je vrhunski človek in mu res privoščim zmago."

"V bistvu niti nisem tako prekrokan, kot bi si človek mislil. Sprašujejo me, če bom zdaj šel spat, in ne bom šel, šel bom komaj zvečer. Ekipa je poskrbela, da smo imeli vmes animacije, tako da nam ni bilo dolgčas, in vse skupaj je kar relativno hitro minilo," nam je zaupal zmagovalec, ki se filma kljub štiriindvajsetkratnemu ogledu ni naveličal. "Dejansko bi ga lahko že jutri pogledal, zaradi tega, ker sem po eni sedmi, osmi ponovitvi začel razmišljati, kako bi lahko dejansko gledal film na tak način, kot da bi ga vedno gledal znova," je dejal.

"Ne vemo, kako je gledati film 48 ur, in ne bomo nikoli izvedeli," so dejali člani ekipe Denis Avdić Showa, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Homovec Ramšak. Radijski voditelji so tekmovalce označili za neverjetne, Avdić pa je izjemno pohvalil tudi njihovo vztrajnost. "Lani, ko smo imeli maraton 24 ur, sta v finalu ostala samo dva, zdaj pa, ko so vedeli, da jih čaka 48 ur, jih je po enem dnevu ostalo še zelo veliko," je dejal.

Z Radiom 1 danes tako praznujejo tudi njihovi voditelji. "Radio se ves čas spreminja in raste, mi pa se trudimo, da se ves čas razvija na boljše, da smo novi, sveži, zanimivi, ampak da ohranjamo to, kar v osnovi smo, zabavni in blizu ljudem," so dejali in se zahvalili poslušalcem za njihovo zvestobo.