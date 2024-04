Radio 1 s filmskim maratonom Petelinji zajtrk: kdo je bil zadnji?

Ekipa Radia 1 je znana po svojih nenavadnih idejah, s katerimi redno navdušuje poslušalce. Velikokrat so njihove ideje tako uspešne, da se presegajo rekordi, in ker imajo od vsega zelo radi maratone, so se ob praznovanju 17. rojstnega dne odločili, da bodo pripravili filmski maraton. Osem poslušalcev je tekmovalo v tem, kdo bo ob neprestanem ponavljanju legendarnega slovenskega filma Petelinji zajtrk ostal buden kar 24 ur. Kdo je bil zadnji?

Radio 1 praznuje 17 let in v ta namen so radijci pripravili prav posebno praznovanje. Znani so namreč po tem, da imajo nore ideje in radi presegajo rekorde, predvsem pa obožujejo maratone. Letošnje praznovanje so tako začinili z akcijo Kdo bo zadnji? "Vsi imajo vedno tekmovanja, kdo bo prvi, Radio 1 pa je kot vedno situacijo malce obrnil in začinil po svoje," so povedali ob tem.

Radio 1 danes praznuje 17 let in v ta namen so radijci pripravili prav posebno praznovanje. FOTO: Darja Štravs Tisu icon-expand

Izbrali so osem tekmovalcev, štiri moške in štiri ženske, ki so 24 ur gledali en in isti film in poskušali ostati budni. Na sporedu je bil legendarni slovenski film Petelinji zajtrk, ki so ga pred akcijo izbrali s pomočjo poslušalcev. Tako kot Radio 1 pa tudi omenjeni film praznuje 17 let. Pred začetkom tekmovanja so bila navodila jasna: nobenih energijskih ali poživitvenih pijač, nobenih ur ali telefonov, tišina med filmom in sedenje na svojem sedežu ter možnost odstopa kadar koli.

Ekipa Radia 1 je pripravila filmski maraton Kdo bo zadnji? FOTO: Darja Štravs Tisu icon-expand

V prvem filmskem maratonu v Sloveniji sta slavila kar dva tekmovalca, ki sta se na koncu morala odločiti, ali si bosta nagrado 2500 evrov vzela zase ali si jo bosta razdelila. Bila sta poštena, s pomočjo igre zaupanja pa sta oba izbrala možnost delitve. "Zaupala sva si in bila 99-odstotno prepričana, da bo najina odločitev enaka," sta dejala v en glas.

Ekipa Denis Avdić Showa je ves čas spremljala tekmovalce. FOTO: Darja Štravs Tisu icon-expand

Kako težek je bil ta izziv za zmagovalca? "Mislim, da sva film videla desetkrat. Na začetku sem štel, da bi imel občutek za uro, a potem v možganih zmanjka energije za to," je zaupal Jan Rebec, ki je film nazadnje videl pred 15 leti. "Presenetljivo mi je bil kar zanimiv in se mi ni zameril," je priznal in dodal, da si ga bo še kdaj ogledal, a ne v bližnji prihodnosti. Tudi Mihu Pezdirju je bil film všeč, ker ima rad slovenske filme. "Tudi ko sem ga petič gledal, mi je bil na določenih delih še vedno smešen. Zameril se mi ni, a vseeno ga nekaj časa ne bom gledal," je povedal.

Gledati isti film 24 ur je velik zalogaj in Janu je zaspanost malo nihala. "Ko smo gledali film brez zvoka, je bilo kar težko, smo se morali kar sami malo zamotiti. Počutili smo se kot butci, ko smo sedeli v tišini v dvorani," je razkril in dodal, da taktike ni imel, računal pa je na svojo trmo. Mihu je bilo najtežje po tretjem predvajanju, a ga je igra med premorom, v kateri si je z zmago zaslužil skodelico kave, spet zbudila. "Imeli smo še en test budnosti, kjer je bila nagrada ena ura spanja, a je zmagovalec to zavrnil, ker ga je bilo strah, da se mu ne bo uspelo zbuditi," je razkril o izzivih.

Tekmovalce je spremljala komisija, ki je vsakega, ki je samo za trenutek zatisnil oči, diskvalificirala. FOTO: Darja Štravs Tisu icon-expand