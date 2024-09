Radio Robin praznoval 30. rojstni dan s številnimi gosti

Da lahko lokalni radio v teh časih uspeva, je potrebno veliko truda."Če sem iskrena ni vedno enostavno, lahko bi zapela Smolarjevo pesem z naslovom: Je treba delat," je dejala urednica Radia Robin Martina Arčon."Lokalni radiji so bolj živi, posredujejo veliko informacij in izveš kaj se dogaja," je povedal tenorist Metod Žunec. "Moram biti prijatelj s čim več radiji, ker je to tudi zame dobro. Vesel sem vsakič, ko me pokličejo in me povabijo, da nastopim," je dejal raper Nipke.

No, Novogoričani pa so ob radijskem praznovanju doživeli tudi unikatno združitev glasbene skupine, ki že leta ni skupaj stala na odru."Za nas je bil ta večer, ob tridesetletnici Radia Robin še posebej poseben. Po osmih letih se nam je vrnil Metod, s katerim smo deset let nastopali po celi Sloveniji. Danes se je ta spomin spet vrnil in smo neskončno uživali" so dejali člani Trio Vivere.