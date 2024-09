Raiven o Baby Lasagni: On je nekaj svežega, novega in avtentičnega na Balkanu

Raiven in Marko Purišić , ki ga bolje poznamo pod imenom Baby Lasagna , sta letos kot predstavnika svojih držav nastopila na Evroviziji, spoznala pa sta se že prej. "Z Markom sva se spoznala letos na začetku leta na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora. Takoj mi je bil všeč njegov glasbeni izraz. Zelo mi je tudi všeč, da je študiral glasbeno produkcijo, kar mislim, da se v njegovih pesmih tudi sliši. Prav zato sem bila še toliko bolj vesela povabila na njegov koncert in da sem preizkusila oder Kina Šiška," je povedala.

Tudi o njegovem nadaljnjem uspehu v domači deželi, pa tudi izven meja nima pomislekov. "Težko bi sicer predvidela, do kod lahko seže ta fenomen. Se mi pa zdi, da je na glasbeni sceni prostor za vse, a moraš biti res avtentičen v tem, kar počneš. In on to je. Baby Lasagna je nekaj svežega, nekaj novega na Balkanu in ne vidim razloga, da ne bi mogel seči prek meja Balkana. Iskreno mislim, da mu je to že uspelo," je zaključila priljubljena glasbenica, ki tudi sama vedno bolj vztrajno širi krog oboževalcev.