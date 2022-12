Raiven prejela Prešernovo nagrado za študijski dosežek

Slovenska glasbenica pravi, da je nagrada zanjo ogromna potrditev, za katero je izjemno hvaležna. "Še posebej veliko mi pomeni, ker se v klasičnem svetu glasbenike, ki se ukvarjamo z drugo glasbo, ne zgolj s klasiko, gleda malo postrani. To, da sem na področju klasike in tudi na študijskem področju dobila tako veliko potrditev, mi res ogromno pomeni. Menim, da ne glede na to, ali se ukvarjaš s pop glasbo, klasiko ali jazzom, je izobrazba zelo pomembna." Dodala je, da ji veliko pomeni tudi to, da so ji študijsko nagrado namenili ljudje, ki so dejansko v tej stroki.