Raiven prestala urgentno operacijo: Vse skupaj je bilo zame velik šok

V nadaljevanju je zapisala, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje, a da bo nocojšnji koncert v Piranu prestavila, nov datum pa kmalu sporočila. Ob tem je dodala, da si bo v naslednji dneh vzela čas za okrevanje, na splet pa objavila le vsebine, ki so bile pripravljene predhodno. Glasbenica v zapisu sicer ni razkrila, za točno kakšne zdravstvene težave je šlo.

Raiven se je na koncu zapisa zahvalila za podporo in vsem poslala veliko ljubezni. V komentarjih pod objavo je moč videti, da so ji glasbeni kolegi in oboževalci lepe želje vrnili.