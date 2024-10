Raiven po urgentni operaciji: Zgodba, ki je bila zame zelo travmatična

"Odločila sem se, da povem del zgodbe, ki je bila zame, iskreno povedano, zelo travmatična," je nadaljevala. "Pristala sem na abdominalni kirurgiji. Par dni, preden se je to dogajalo, me je nekaj bolel trebuh, ampak nič kaj zares alarmantnega in če ne bi takrat imela veliko koncertov in če se ne bi res želela čim prej pozdraviti, bi čisto možno samo ignorirala in niti ne šla k zdravniku."

Glasbenica je po obisku zdravnika prejela napotnico za ultrazvok, kjer so ji dejali, da je vse skupaj "čudno" ter da ne vedo točno, kaj je. Dodali so, naj se pripravi, da bo morala na urgentno operacijo. "Jaz sem bila v totalnem šoku, nikoli v življenju nisem bila operirana, nikoli nisem bila pod splošno anestezijo," se je vsega skupaj spominjala Raiven, ki je nato še teden dni preživela v bolnišnici. "Počutim se kot Motovilka, ujeta v gradu," se je še pošalila glasbenica, ki mora sedaj nabirati moči in počivati v udobju domačega okolja.

Raiven, vajena živahnega življenjskega ritma, je oboževalcem priznala, da ji je mirovanje doma stresno ter da je vesela, da se počuti bolje. Ob tem je poudarila, da se zelo veseli vrnitve tako v glasbeni studio kot na odre.