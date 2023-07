Rale in Eva na počitnicah v vročem New Yorku

Vplivneža Eva in Rale uživata na počitnicah čez lužo. Kot sta sporočila, je v New Yorku trenutno še posebej vroče, a to ju ne ovira pri tem, da ne bi uživala in si skušala v času, ki ga bosta preživela v mestu, ki nikoli ne spi, ogledati kar največ turističnih točk in znamenitosti. Nekaj sta jih že uspela prečrtati s svojega seznama, saj sta stala pod slavnim Kipom svobode, se fotografirala na mostu v Brooklynu in se peljala z metrojem.