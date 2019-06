Raper Zlatko v četrto dobil hčerko

Zlatan Čordić - Zlatkoje veselo novico, da je na svet prijokal njegov četrti otrok, sporočil na družbenih omrežjih.

''Rodila se je mala lepotica,'' je zapisal presrečni očka in zraven objavil še fotografijo z ljubljanske porodnišnice, na kateri v naročju drži svojo pravkar rojeno hčerkico.

Zlatko ima z ženo Rusko, s katero se je poročil aprila 2011, še dve hčerki, Ni'jo Nurin Aino in sinaAylana Alija.

Ob novici, da bo dobil še enega otroka, nam je pred meseci povedal, da z ženo nikoli ne vprašata za spol otroka in se pustita raje presenetiti: ''Družina se bo povečala še za enega člana. To je res velika stvar in z ženo sva res lahko hvaležna. Nobenega otroka nisem načrtoval. Niti prvega, niti drugega ... Včasih so stvari še boljše, ko se zgodijo spontano. Lahko rečem, da sem blagoslovljen. Glede spola otroka nisem nikoli spraševal in tudi tokrat bo presenečenje.''