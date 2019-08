Rasemi iz Ljubezni po domače pisalo veliko moških

Povedala je, da ji je sodelovanje v šovu prineslo veliko prepoznavnost. "Ta me vedno znova pozitivno preseneča. Odzivi so zelo dobri," je povedala Rasema in dodala, da ji je na družbena omrežja pisalo kar nekaj ljudi, "tudi veliko fantov mi je pisalo preko Facebooka, a to je težko, ker ne veš, kakšen je človek v živo."

Pravi, da ji je nastop na televiziji prinesel veliko prepoznavnost na ulici, nekateri za njo celo kričijo, jo želijo spoznati, pozdraviti. "Pred kratkim sem bila na Trojanah in je do mene stopil ves avtobus. Vsi so se želeli slikati z mano. Res pozitivni in lepi odzivi."

Poglejte, kako je Rasema v rubriki #TBT obujala spomine na kar dve sezoni šova Ljubezni po domače, kjer se je najprej borila za Tomaža in nato še za Milana. V solzah je povedala, kaj jo je v tretji sezoni Ljubezni po domače najbolj prizadelo.

