Razglasili nagrajence Plesne zveze Slovenije

V ljubljanskem Kinu Bežigrad je potekala že 18. prireditev Plesalec leta Plesne zveze Slovenije. Večer je bil v znamenju podelitve nagrad najbolj zaslužnim posameznikom, plesnim parom in skupinam, ki so v letu 2024 s svojimi uspehi bistveno prispevali k ugledu slovenskega tekmovalnega plesa doma in v tujini. Plesna zveza Slovenije združuje več kot 3.000 registriranih tekmovalcev, poleg tega pa v okviru Šolskega plesnega festivala sodeluje še dodatnih 5.000 otrok in mladostnikov.

Par leta 2024 Sekcije za standardne in latinskoameriške plese sta postala Akim Pekunov in Maša Kastelic (PK Feniks, Ljubljana), ki sta s trenerji Vedranom Čelićem, Blažem Pocajtom in Natašo Ambrož osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu v kombinaciji 10 plesov. Plesalca sta za našo medijsko hišo že pred dnevi dejala, da sta uspeha na svetovnem prvenstvu zelo vesela, predvsem pa poudarila to, da si jemljeta v čast, da sta lahko v domovini zgled mladim plesalcem. Poudarila sta, da je za uspeh nujna vztrajnost in motivacija za vsakodnevne treninge.

Solistka leta 2024 v modernih tekmovalnih plesih je postala Zarja Čerkez (PK Bolero, Ljubljana), ki je s pomočjo koreografov Matevža Česna, Tiana Ćehića in Jakoba Kavšeka osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu v jazzu, prvo mesto na evropskem prvenstvu v modernu, tretje mesto na svetovnem prvenstvu v modernu in tretje mesto na evropskem prvenstvu v show plesu. Solist leta 2024 je medtem postal Jakob Kavšek (PK Bolero, Ljubljana), ki je z lastno koreografijo in koreografijo Matevža Česna osvojil prvo mesto na svetovnem prvenstvu v show plesu. Dvojica leta 2024 v modernih tekmovalnih plesih sta postala Ožbej Vodnik in Benjamin Xhaferi (PD J dance studio, Ljubljana), ki sta osvojila prvi mesti na evropskem in svetovnem prvenstvu v hip hopu. Za malo skupino leta 2024 v modernih tekmovalnih plesih je bila razglašena skupina No Face (PK Bolero, Ljubljana), ki je osvojila prvi mesti na evropskem in svetovnem prvenstvu v modernu. Formacija leta 2024 v modernih tekmovalnih plesih je postala skupina Overthinker (PK Bolero, Ljubljana), ki je s koreografom Matevžem Česnom osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu v show plesu. Med para plesalci sta bila nagrajena Amir Alibabić in Lara Nedeljković iz PK Zebra, ki sta s trenerjem Andrejem Novotnyjem na evropskem prvenstvu v paraplesih dosegla tretje mesto v kategoriji moški solo, razred 1 in finale ter šesto mesto v najštevilčnejši kategoriji v paraplesu (solo ženske, razred 2).

