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Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria

Tenerife, 17. 08. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Dragana Mičalović

Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria! Regionalna različica največjega svetovnega zmenkarskega šova jeseni prihaja na VOYO, zadnje priprave pred začetkom tega globalnega hita pa so že v polnem teku. Voditeljica šova Dragana Mićalović bo kmalu odpotovala na eksotične Tenerife.

Platforma VOYO to jesen ekskluzivno prinaša Otok ljubezni Adria. Regionalna različica globalnega hita televizije ITV bo kmalu zaživela tudi pri nas, tekmovalce pa bo skozi šov vodila priznana beograjska igralka Dragana Mićalović. V svetu umetnosti se počuti kot riba v vodi, v igralski poklic pa je zaljubljena že od najzgodnejšega otroštva. Otok ljubezni Adria je njen prvi veliki voditeljski projekt, ki se ga zelo veseli, čeprav je to zanjo nekaj povsem novega.

Dragana Mičalović
Dragana Mičalović
FOTO: Foto: PR

"Ko sem razumela, za kaj gre, sem pomislila, kako zelo drugačno je to od vsega, kar sem počela do zdaj, in prav to me je pritegnilo. Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Love Island je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat. Zato je moj 'da' prišel povsem naravno," razkriva Dragana. Zaveda se tudi velikosti projekta in odgovornosti, ki jo takšen angažma prinaša.

"Po toliko letih igranja bo lepo stopiti pred občinstvo v popolnoma drugačni vlogi. Zame je to nov prostor, v katerem lahko uporabim izkušnje, ki jih že imam, hkrati pa se naučim nečesa novega. Mislim, da je lepota življenja prav v tem, da stopiš iz cone udobja in se preizkusiš v nečem novem in drugačnem. Otok ljubezni Adria zahteva prisotnost, spontanost in sposobnost, da se odzoveš na to, kar se dogaja v danem trenutku," dodaja.

Mićalovićeva bo kmalu odpotovala na eksotične Tenerife in v smehu pravi, da bo s seboj vzela precej manj stvari, kot trenutno misli, da jih potrebuje. Bo pa zagotovo 'spakirala' nasvet svojih bližnjih: "bodi dobro in ostani svoja". Skupaj z ekipo Otok ljubezni Adria želi najti način, kako ta šov približati naši regiji. Verjame tudi, da je ljubezen življenje.

"Ljubezen je mir, ki ga občutiš ob nekom, varnost, da si lahko to, kar si, pa tudi želja, da drug drugega delata boljša. Tekmovalcem ne bi dajala velikih nasvetov, bi jim pa rekla, naj bodo iskreni – tako do osebe pred seboj kot do sebe. Naj ne izbirajo nečesa, kar je navzven videti lepo, če znotraj tega občutka ni. Naj se prepustijo, uživajo v vsakem trenutku in vsakem dnevu ter se ne bojijo pokazati čustev. Na koncu se morda vsi s Tenerifov ne bodo vrnili zaljubljeni, sem pa prepričana, da se bodo vsi vrnili z boljšim razumevanjem sebe. In morda je tudi to ena najlepših oblik ljubezni," je sklenila karizmatična Dragana Mićalović.

Otok ljubezni Adria: to jesen na VOYO!

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KOMENTARJI3

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Mio56
17. 08. 2026 11.13
Kdo?
Odgovori
0 0
Morgoth
17. 08. 2026 11.08
To je za tiste, ki imajo IQ enak številki čevljev.
Odgovori
0 0
Artechh
17. 08. 2026 11.02
100% nam gledov 100% me ne zanima, tu sem ker rad trollam take stvari, ta oddaja pa zelo dobro razloI stanje nase druzbe
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+1
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