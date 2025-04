'Različni igralci pomenijo različne komade, tako da vsak dobi nekaj zase'

Na tradicionalnem Koncertu MGL in AGRFT so igralci domači oder zamenjali za koncertni oder. To je večer, ko igralci stopijo v čevlje največjih glasbenih zvezdnikov in prepevajo hite vaše in naše mladosti ter aktualne uspešnice. Tokrat je bilo še posebej 'Divje', kakor so poimenovali večer. Od ikonične Bella Ciao , zimzelene Lep poletni dan, Birds of Feather do I will survive in Unchain my Heart . To je le nekaj pesmi, ki so odmevale, pester program pa so dodatno začinili glasbeni dueti.

"Jaz mislim, da je čar v tem formatu. Različni igralci pomenijo tudi različne komade, tako da vsak dobi nekaj zase. Po moje sem že znan po tem, da bo nekaj balkanskih ritmov, tako da imam verjetno neke oboževalce in pridejo to poslušat, eni so rokerji, tudi jaz sem drugače, ampak različne zvrsti bi rekel, da so čar," nam je povedal Robert Korošec , ki nam je zaupal, da je na akademiji znova odkril ljubezen do petja. "Na akademiji sem spet odkril petje, ker sem vmes nehal peti, potem pa sem ga ponovno odkril, tako da imam dobre spomine. Če bi lahko svoje življenje začel še enkrat od začetka, bi si mogoče petje tudi izbral kot eno tako stvar, ki bi jo rad počel, ampak je pač naneslo drugače. Čar tukaj je, da pridejo željni glasbe, nas podpirajo in vriskajo, zame pa je tudi osebni dogodek, saj povabim okoli 20 ljudi in je za nas to neke vrste vsakoletno srečanje. Res super dogodek," nam je še zaupal igralec, ki je za svoji točki izbral pesmi Gorana Bregovića in Bensona Boona, a brez njegove znamenite salte. "Sin Oliver mi je rekel, da moram narediti salto, ampak s tistimi visokimi toni ne morem narediti še tega," je še povedal za našo ekipo.

"Kaj je čar tega večera, ne vem, to se tudi jaz vsako leto sprašujem, bi pa bilo potrebno vprašati publiko. Mi tako uživamo, redko kdaj imamo v gledališču toliko občinstva, tukaj pa še lahko pojemo. Super je, res. Ne vem, kaj je skrivnost," nam je povedal igralec Gregor Gruden , ki je dodal: "Mislim, da sem najstarejši na odru, če se ne motim." Odpel je pesem Joeja Cockerja , o pripravi na nastop pa je povedal: "Na odru imaš vedno vlogo in tekst ter veš, da si nekdo drug. Tukaj pa je drugače, ker ni čisto jasno, kdo si, in je zaradi tega bolj živo."

"Mislim, da po vseh teh letih – ne vem, katero leto smo – ta večer zagotavlja neko veselje in zabavo nas, ki se malo blamiramo ali pa ne, so pa to prijetne situacije za ljudi, da nas vidijo še v drugačni vlogi," nam je povedal igralec Matej Puc, ki je zapel eno pesem skupine Bajage in eno skupine Cake. "To so ti nižji komadi, saj sem si rekel, da je brez veze, da se mučim in sekiram," je povedal in dodal, da mu tudi v času študija petje ni predstavljalo travme: "Travma mi je bil gib, se pravi balet in te stvari, ne petje, ker mi je to šlo dokaj v redu. V to, da nastopam tukaj, me žene želja, da premagam strah in dobim zadovoljstvo, da sem premagal nekaj, kar mi je drugače neprijetno ali česar me je strah."

"Seveda je drugačen proces, bolj samostojen, nisem se zares vživela v vlogo Billie Eilish, poskušam pa interpretirati njen način petja, ki je zelo nežen in tih, ne morem pa reči, da je moj glas kakor koli podoben njenemu," je o tem, kako se je pripravljala na točko, v kateri je zapela pesem Billie Eilish, povedala Veronika Železnik. Igralka je v času študija blestela pri predmetu petja, saj ga je opravila z odliko. "Ta predmet mi je veliko pomenil, ker rada pojem in se ukvarjam z glasbo, tako da mi je bil to eden ljubših predmetov." To je bil njen debi na razprodanem koncertu, kjer je z ekipo MGL-ja stopila na oder. "Prvič bom pela pred tako veliko publiko. Divje bo," je povedala pred nastopom.

Pod vodstvom Mihe Petrica in ob spremljavi glasbenikov (Nejca Škofica, Sanje Mlinar Marin, Gorana Rukavine in Žige Kožarja) so na koncertni oder stopili Lena Hribar Škrlec, Jernej Gašperin, Gregor Gruden, Jose (Murat&Jose), Matic Lukšič, Matej Puc, Filip Samobor ter stalni gostje Sara Gorše, Mojca Končar, Nika Manevski, Veronika Železnik, Lara Wolf, Voranc Boh (LGL), Robert Korošec, Gašper Lovrec, Gal Oblak in Filip Štepec. Pevci so svoje glasove urili pod vodstvom priznanega skladatelja in pianista Saša Vollmaierja.