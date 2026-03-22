Razočarano ljubljansko občinstvo izžvižgalo Tonyja Cetinskega

Tony Cetinski je včeraj nastopil v enem od ljubljanskih prizorišč, kjer pa je številne obiskovalce razočaral, še preden se je koncert začel. Pevec je namreč na oder zamujal že skoraj eno uro, ko je občinstvo svoje nezadovoljstvo glasno izrazilo in ga izžvižgalo.
Priljubljeni hrvaški glasbenik je zadnje dni v središču pozornosti, potem ko je odpovedal koncert v dvorani SPENS v Novem Sadu. Za to se je odločil, potem ko so ga hrvaška veteranska združenja opozorila, da naj bi bila dvorana po padcu Vukovarja v vojnih 90. letih uporabljena kot taborišče za hrvaške ujetnike.
Odločitev je sprejel, kot je zapisal, iz spoštovanja do ljudi, ki imajo na ta kraj boleče spomine, in poudaril, da odločitev ni usmerjena proti občinstvu v Srbiji. Po odpovedi nastopa so njemu in družini grozili s smrtjo, župan Novega Sada pa je Tonyjeve trditve zavrnil in dejal, da je bila omenjena dvorana le sprejemni center za srbske begunce iz Hrvaške.
