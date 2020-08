Razprodan festival Panč dokazal, da Slovenci v teh časih še kako potrebujemo smeh

Za polovico zdravja – smeh, so te dni poskrbeli na festivalu stand up komedije Panč. In očitno Slovenci res potrebujemo smeh, saj je bil festival razprodan. Zato so celo dodali en večer. Nedeljski večer je bil posvečen tujim komikom, in kljub trenutnim razmeram, ko prehajanje meja med državami ni samoumevno, so na odru stali komiki z različnih koncev sveta.