Razprodan pričetek 14. Panča, festivala stand-up komedije

Pod sloganom: 'Ne največji, a vsebinsko odličen!'' se je začel že drugi koronski Panč . Ta je že veliko bolj sproščen kot lanski, Andreju Težaku Teškyju se še smeje po odlični izvedbi Overjama , Tin Vodopivec pa se že pospešeno ogreva za snemanje svojega prvega celovečerca Nekaj sladkega . A spraviti skupaj tako zahteven projekt danes ni lahko. Vodopivec pravi, da je bilo stresa pri organizacija skoraj toliko kot pri prvih dveh izdajah, sploh zaradi stalnega spreminjanja pravil za izvedbo dogodkov ter prehajanje mej, ki zapletajo logistiko gostov iz tujine. Tešky dodaja: ''Po uspešnem lanskem, prepolovljenem Panču, se nam je obetal še en tak in zaradi predolgega mirovanja scene, je bilo še teže sestaviti program. Kdo ima dobro sveže gradivo, koliko ljudi, testiranih ali cepljenih, z maskami ali brez lahko sprejmemo, hrbet so nam obrnili dolgoletni sponzorji, ki so tudi začutili ekonomski udarec ... A se nismo dali in prvi, razprodani večer je pokazal, da smo se odločili prav. Komiki so stkali odličen program, vzdušje pod zvezdami je bilo neprecenljivo, prostovoljci so delali še z večjim navdušenjem in na koncu smo si lahko prikimali, izvedli smo super prvi večer in v naslednjih dneh si obetamo še štiri take.''

Odprtje je povezoval Sašo Stare , ki so mu producenti šova Slovenija ima talent za ta nastop zamaknili snemanje nove sezone šova: '' Na Panču je vedno super: pride nas gledat množica, energija je odlična, ta dogodek izpostavi slovensko komedijo. Celo leto se trudimo, pišemo šale, jih testiramo na manjših nastopih, sem pa prideš, ko vse stoji. Ker pa ni bilo veliko nastopov, letos kakšne šale prvič izvajamo prav tu, na velikem odru. A tako kot komiki je tudi publika pokazala, da rabimo nastope, smejanje, zabavo. Za nami je težko leto, nocoj pa se je sprostila energija, enoletna frustracija, nasmejali smo se varno, a skupaj. Bilo je 'the best' in počaščen sem, da sem lahko kot prvi po enem letu prišel pred publiko in jo spravil v smeh.''

Klemen Bučan je to poletje zelo zaposlen, sceno krepi tudi kot gostitelj stand-up večerov v ljubljanskem Cutty Sarku: ''Užival sem od začetka do konca, mogoče je bil to celo moj najboljši nastop na Panču, eden tistih, ko najraje ne bi šel z odra. Odlična publika, super energija, čutilo se je pozitivno vzdušje in tudi ostali so bili super. Trudil sem pokazati čim več svežega, a po takem letu seveda ni 15 minut novega tako dobrega, da bi šel samozavestno na Panč in sem izvedel koktejl šal zadnjih treh let, s poudarkom na zadnjem letu. Po odzivu mi je kar uspelo, sem pa od prve sekunde čutil, da bo dober nastop. Mogoče sem šel na ta oder tudi prvič brez večjih pričakovanj, le imeti se dobro pa kar bo bo. Super večer je bil!''

Prvoborka domače stand-up scene in naša najopaznejša ventrilokvistka, Lucija Ćirović, pa na odru ni bila sama. Spet ji je družbo delal zdaj že nepogrešljivi Coco Ch. Adel: ''Po tako dolgem času nenastopanja si vesel že tega, da stojiš pred odzivnimi živimi ljudmi. Tudi oni so se odvadili biti na prireditvah in so se morali ogreti, a so se začeli hitro in glasno odzivati in mislim, da smo pripravili odličen uvod v 14. Panč.''