Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti
Razšla sta se Igor Mikić in Polona Kranjc

Ljubljana, 03. 11. 2025 11.22

Po dobrem letu zveze je ljubezni med Igorjem Mikićem in Polono Kranjc, ki sta se spoznala med snemanjem Kmetije, konec. Da sta se pred tedni razšla, je priznala 23-letna Domžalčanka, ki je bila od nekdanjega partnerja mlajša več kot desetletje. Starostna razlika pa jima, kot sta nama zaupala maja, ni povzročala preprek.

Igor Mikić in Polona Kranjc, ki sta se spoznala med snemanjem priljubljene oddaje Kmetija, sta se razšla. 23-letnica je novico potrdila za Slovenske novice in razkrila, da sta zvezo končala pred nekaj tedni.

Polona Kranjc in Igor Mikić
Polona Kranjc in Igor Mikić FOTO: Damjan Žibert

"Meni je bil Igor takoj všeč, ko sem ga spoznala. Njegov videz in njegova energija sta me takoj pritegnili, ampak nisem pa takoj rekla: 'U, hočem ga imeti!' To je prišlo kasneje, ko sva se začela bolje spoznavati," nam je Domžalčanka, ki je javnosti sprva postala znana v oddaji Sanjski moški, zaupala maja, ko sta po pol leta zveze še javno potrdila svoje razmerje.

Čeprav ju je ločevala 15-letna starostna razlika, ta tedaj med njima ni povzročala težav. "Jaz sem bolj mladosten, a ne?" se je takrat pošalil Igor, ki je navdušil tudi v oddaji Zvezde plešejo in dodal: "V komunikaciji je sigurno malo razlike ... Ampak se zato malo več stiskaš in malo manj govoriš."

Igor Mikić Polona Kranjc Kmetija razhod razmerje
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
03. 11. 2025 12.06
Pa tk lep par sta bla, polona, a k meni bi tud pršla!
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
03. 11. 2025 12.04
+1
Novica, ki mi je dvignila pokojnino za 5%.
ODGOVORI
1 0
mamma mia
03. 11. 2025 12.01
+2
Kateri show bosta sedaj napadla?Pa se jim to šteje v delovno dobo ali bosta samo protestirala kot svobodna umetnika za višje pokojnine,ko prideta na vrsto.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
03. 11. 2025 12.00
+3
Evo to smo mi navadni vedeli takoj, ko sta rekla da sta zaljubljena!
ODGOVORI
3 0
krjola
03. 11. 2025 12.00
+5
zakaj mormo to vedt?
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
03. 11. 2025 11.57
+3
Kako presenečenje, nihče tega ni pričakoval.
ODGOVORI
3 0
r011
03. 11. 2025 11.56
+5
A to je za na 24 ur?
ODGOVORI
5 0
Podlesničar
03. 11. 2025 11.55
+3
"V komunikaciji je sigurno malo razlike ... Ampak se zato malo več stiskaš in malo manj govoriš." 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
03. 11. 2025 11.55
+4
Ojejj,kaj pa zdaj
ODGOVORI
4 0
Teleport
03. 11. 2025 11.54
+3
Važno, da je golob srečen v Afriki. Drzava ni pomembna.
ODGOVORI
6 3
Influencer
03. 11. 2025 11.50
+5
antipatičen tip , vzvišen brez razloga
ODGOVORI
5 0
Blue Dream
03. 11. 2025 11.53
hahaha
ODGOVORI
0 0
4krogci
03. 11. 2025 11.48
+3
Se zlo casa zdrzal z njo…in pa oba zlo casa zdrzala z njim
ODGOVORI
3 0
DirtySanchez
03. 11. 2025 11.47
+2
Druga ni bilo za pričakovat
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
03. 11. 2025 11.47
+4
Nevem kam je gledala :)
ODGOVORI
4 0
Kaskader
03. 11. 2025 11.33
+9
V enem letu se jima je starostna razlika povečala iz desetletja na 15 let ... To res ni šlo v pravo smer 😢😭
ODGOVORI
9 0
Verus
03. 11. 2025 11.33
+7
Prav napisal sem takrat - Čez eno leto bomo brali, da sta se razšla. Eh. Dajmo se fokusirat na resne novice. Država je v razsulu
ODGOVORI
15 8
BBcc
03. 11. 2025 11.35
+4
Janez je spravil državo v razsul.
ODGOVORI
18 14
ptuj.si
03. 11. 2025 11.58
+1
Janez Drnovšek?
ODGOVORI
2 1
vicente
03. 11. 2025 11.33
+4
Kmetija kaj češ
ODGOVORI
4 0
Koruptilona
03. 11. 2025 11.30
+6
Ja in kolega je tuji v Soboto pustil punco
ODGOVORI
6 0
Oliguma
03. 11. 2025 11.29
+10
Normalno, končno uvidela , da je mikić pimplvela.
ODGOVORI
11 1
