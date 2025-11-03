Razšla sta se Igor Mikić in Polona Kranjc

Po dobrem letu zveze je ljubezni med Igorjem Mikićem in Polono Kranjc, ki sta se spoznala med snemanjem Kmetije, konec. Da sta se pred tedni razšla, je priznala 23-letna Domžalčanka, ki je bila od nekdanjega partnerja mlajša več kot desetletje. Starostna razlika pa jima, kot sta nama zaupala maja, ni povzročala preprek.

Polona Kranjc in Igor Mikić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Meni je bil Igor takoj všeč, ko sem ga spoznala. Njegov videz in njegova energija sta me takoj pritegnili, ampak nisem pa takoj rekla: 'U, hočem ga imeti!' To je prišlo kasneje, ko sva se začela bolje spoznavati," nam je Domžalčanka, ki je javnosti sprva postala znana v oddaji Sanjski moški, zaupala maja, ko sta po pol leta zveze še javno potrdila svoje razmerje.