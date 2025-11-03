Razšla sta se Igor Mikić in Polona Kranjc

Igor Mikić in Polona Kranjc, ki sta se spoznala med snemanjem priljubljene oddaje Kmetija, sta se razšla. 23-letnica je novico potrdila za Slovenske novice in razkrila, da sta zvezo končala pred nekaj tedni.
"Meni je bil Igor takoj všeč, ko sem ga spoznala. Njegov videz in njegova energija sta me takoj pritegnili, ampak nisem pa takoj rekla: 'U, hočem ga imeti!' To je prišlo kasneje, ko sva se začela bolje spoznavati," nam je Domžalčanka, ki je javnosti sprva postala znana v oddaji Sanjski moški, zaupala maja, ko sta po pol leta zveze še javno potrdila svoje razmerje.
Čeprav ju je ločevala 15-letna starostna razlika, ta tedaj med njima ni povzročala težav. "Jaz sem bolj mladosten, a ne?" se je takrat pošalil Igor, ki je navdušil tudi v oddaji Zvezde plešejo in dodal: "V komunikaciji je sigurno malo razlike ... Ampak se zato malo več stiskaš in malo manj govoriš."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.