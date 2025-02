Razšla sta se Tara Zupančič in Matevž Šalehar - Hamo

Po šestih letih sta se razšla televizijska voditeljica Tara Zupančič in glasbenik Matevž Šalehar - Hamo. Kot so prvi poročali v reviji Lady, naj bi se par razšel že pred pol leta. Voditeljica priljubljenih šovov Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih ter nekdanja voditeljica rubrike POP IN je že konec leta na Instagramovem profilu zapisala, da "verjetno" ne bi ponovila leta 2024. Po njenih besedah pa "bi ponovila vse lekcije, izkušnje, solze, spotike".

Lady poroča, da se je Zupančičeva že izselila iz skupnega stanovanja v Šentvidu. Zvezdnica je bila pred tem v zvezah tudi s Tomijem Megličem iz Siddharte in Janom Plestenjakom. Kot poroča Nedeljski dnevnik, naj bi bil Hamo že v novi zvezi s 25 let mlajšo glasbenico in voditeljico.