Razstava akademske slikarke Nuše Smolič na Gradu Sevnica nagovarja na simfonijo zaznav, ki se odvijajo vse okoli nas in v nas. Gledalca spodbuja k samorefleksiji in odkrivanju notranjih svetov na podlagi upodobljenih motivov krajin in portretov. Razstava je razdeljena na tri galerijske prostore in tri sklope predstavitve, ki si jih je umetnica zamislila.

V prvem delu nas nagovarjajo krajinski motivi, ki spodbujajo refleksijo zaznav prek narave in popotovanja po naših notranjih pokrajinah. Le-te nas v drugem, sredinskem delu galerije postopoma uvedejo s kombinacijo krajin in portretov, ki zrejo v gledalca. Na ta način je želela umetnica povezati človeka z naravo in tako se v tretjem delu galerije, v stolpu, razprostirajo le portretne upodobitve platen. Krajinski prizori delujejo kot vizualna podlaga, ki nas vabi k razmisleku o naši vlogi. Vsak predstavljen portret pa odkriva edinstveno človeško izkušnjo, prepleteno z okoljem, ki ga navdihuje. Krajinski in portretni motivi tako raziskujejo nežno povezavo med njimi ter spodbujajo razmišljanje o tem, kako vsak motiv v naši zavesti ali podzavesti vpliva na naše delovanje.

Simfonija zaznav odseva kompleksno povezavo med okoljem, v katerem se gibamo, in našo notranjo percepcijo le-tega. Umetniška dela tako izpostavljajo pomembnost našega subjektivnega zaznavanja in kako se le-ta oblikujejo skozi čas in prostor. Razstava zajema podrobnosti narave in osebnosti, hkrati pa nas spodbuja k razmisleku, kako vsak trenutek, ki ga doživljamo, vpliva na našo notranjo pokrajino in se to reflektira tudi navzven.

Skupaj se ustvari simfonija zaznav, ki nas vodi skozi raznolike svetove ter nas spominja, da smo vsi del enega tkiva življenja. Razstava nas vabi, da se prepustimo notranjemu popotovanju, kjer so naše misli in občutki povezani z vsako podobo, ki jo vidimo, in vsakim trenutkom, ki ga doživimo. Poudarja intimno povezavo med našimi notranjimi in zunanjimi pokrajinami ter pomembnost, da se zavedamo vpliva, ki ga imajo naše zaznave na našo resničnost.

Pri razstavah slikarke Nuše Smolič igrajo izredno velik pomen tudi otvoritve njenih predstavitev, ki jih prireja na prav poseben način. Namreč, k soustvarjanju povabi ustvarjalce različnih umetniških smeri in na podlagi sporočilnosti razstave skupaj ustvarijo prav posebno zgodbo. Tako je Simfonijo zaznav razstavo s svojim glasbenim nastopom obogatil vsestranski umetnik Luka Markus Štajer in s svojim glasom ter nastopom prenesel Nušine barve tudi v fizično obliko.

Dogodek je z otvoritvenim nagovorom otvorila direktorica KŠTM Sevnica ga. Mojca Pernovšek, likovno-teoretsko vsebino Nušinih slik pa je z besedilom doprinesel umetnostni zgodovinar Lado Jakša. Program celotne otvoritve je skozi celoto sklenila interdisciplinarna ustvarjalka Hana Alhadi. Skupaj so ustvarili sinergijo močnih kreativnih vibracij in ustvarili zgodbo, ki pušča pečate.