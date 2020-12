Rebeka Dremelj hčerki Siji podarila neprecenljivo darilo

"Dejstvo je, da mi v glasbeni industriji svojega primarnega posla, od katerega smo vsa ta leta živeli, nismo opravljali od februarja. Tisti, ki živijo samo od glasbe, so trenutno res v velikih težavah. Imam to srečo, da so me starši vse življenje učili, da mora voda v stanovanje pritekati iz različnih pip in ne samo iz ene, in tokrat se je moja multipraktičnost pokazala za dobro, da smo lahko preživeli. Ker v nasprotnem primeru, če bi bila odvisna samo od nastopov, tako kot sem bila v preteklih letih, bi zelo tanko piskali," iskreno pove Rebeka, ki ji idej za nove projekte nikoli ne zmanjka.

"Pravljica je namenjena predvsem tistim, pri katerih ne pije več vode to, da je Božiček mož z dolgo belo brado, ki se skozi dimnike spušča v naše domove in nam nosi darila. Otroci, kot je moja 8-letna Šajana in njeni sovrstniki, se zdaj sprašujejo, ali Božiček obstaja. Mnogi psihologi trdijo – in o tem sem prepričana tudi sama, da se otroci, če jim ne poveš na pravi način resnice o Božičku, spopadejo s prvim velikim razočaranjem v življenju. Izgubijo svojega glavnega junaka, ki ga vsako leto komaj čakajo. Poleg tega pa ugotovijo, da jim je nekdo, ki so so najbolj zaupali (starši) lagal. In morda prav to razočaranje načne nekaj, kar mogoče v prihodnosti pripelje do tega, da smo manj zaupljivi do ljudi," je za 24ur.com o svoji prvi knjigi spregovorila Rebeka, ki je dala idejno zasnovo zanj. Napisal jo je Aleksander Zupančič, psihoterapevt, coach in oče od Šajanine sošolke, nekateri pa ga mogoče poznate po knjigi 7 stebrov zdravega življenja. Za čudovite ilustracije pa je poskrbela mlada Danaja Padovac, ki jo je Rebeka našla na Instagramu.

"Z Aleksandrom Zupančičem, ki je odličen pisec, sva se odločila, da narediva knjigo. Priznati moram, da do danes še nisem videla, da bi odraslim brala kakšno pravljico in bi zraven jokali. No, naša pravljica jih je zelo ganila. Tisti, ki so jo že imeli priložnost prebrati ali slišati, so rekli, da je to pravljica, ki je namenjena tudi odraslemu, saj te spomni, kaj je v življenju res pomembno in kako smo skozi leta izgubili čarobnost, v katero smo verjeli. Mislim, da je to lahko en nov korak v glavah naših otrok. Ogromno mi pomeni to, da je podporo pravljici dal tudi Marko Juhant (predavatelj in avtor številnih najbolje prodajanih knjig o vzgoji otrok, op. a.), in zdi se mi, da je to ena najlepših stvari, kar sem jih naredila," pove o knjižnem prvencu Dremljeva.