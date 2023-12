Rebeka Dremelj navdušila s prvo igralsko vlogo

Premiero je doživela predstava Jamska ženska , predstava, v kateri je glavna vloga pripadla Rebeki Dremelj , režiral pa jo je komik Ranko Babić . Med povabljenimi ni manjkalo niti znanih obrazov, ki so bili nad Rebeko navdušeni, častna gostja pa je bila kar predsednica države Nataša Pirc Musar . Odrska uprizoritev komedije je svetovna uspešnica, ki jo je spisala avtorica Emma Peirson in je duhovit ter prisrčen pogled na različnost, napake in posebnosti tako moških kot žensk, skozi sodobno žensko perspektivo. Pripoveduje zgodbo o dveh popolnoma različnih bitjih, ki obupano poskušata sobivati na enem majhnem planetu – in si deliti eno kopalnico.

"Nisem si mislila, da Rebeka v sebi skriva še en takšen talent. Poznam jo že dolgo vrsto let in biti na odru eno uro pa pol in ne biti igralec in izkušen stand-up komik, to kar je Rebeka danes dala od sebe, je preprosto fenomenalno. Jaz ji res iskreno čestitam za to," je po koncu predstave Jamska ženska povedala predsednica, da bo Rebeka zablestela tudi v vlogi igralke, pa sta bila že pred samo premiero prepričana njena starša Duška in Drago , ki sta po prvi uprizoritvi povedala: "Da bo tako, sva vedela, saj jo poznamo in vemo, kaj zmore in kako lahko ona to naredi. Vsak se lahko nekje v tem najde."

Med znanimi obrazi, ki so se udeležili premiere, sta bili tudi Tinka Fortuna in Alenka Husič, obe pevki skupine Bepop. "Jaz sem jo občudovala in koliko je to teksta za uro in pol predstave," jo je pohvalila Tinkara, v presežnikih pa sta o Rebeki spregovorila tudi Tomaž Mihelič in Sebastian, ki Rebeko poznata že več let. "Končno je ena ženska povedala na glas, kako je," pa je dodala Salome.

"Jaz bi rada ob tej priložnosti čestitala čisto vsem igralcem, sploh tistim, ki so dejansko sami na odru," pa je za dejala Rebeka in dodala: "Tukaj je rezultat, ljudje so zadovoljni, jaz pa sem srečna."

Predvsem gledalke so si enotne, da je v komediji tudi veliko resnice in lahko vsak v njej najde delček, ki ga je že doživel ali pa ga spominja na nekoga. "Kako je to možno, da se po toliko letih še vedno ni naučil, da mora prazno rolico dati v koš za smeti, ki je mimogrede zraven wc-ja, ampak ne," daje primer glavna protagonistka, predsednica pa dodaja: "Različni smo si moški in ženske, na koncu pa v vsakem zakonu prevladajo plusi."